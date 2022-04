Taxi la investe mentre va a scuola: quindicenne finisce in coma

Una ragazza di 15 anni è finita in coma. È stata travolta da un taxi mentre stava andando a scuola. È ricoverata al Bambin Gesù.

Violentissimo l’impatto che l’ha scaraventata a terra mentre si stava dirigendo verso il liceo.

Una giovane romana di appena 15 anni, M.R., è finita in coma dopo che un taxi l’ha travolta mentre si stava recando a scuola, al liceo classico Visconti. Il drammatico incidente stradale è avvenuto nella mattinata di giovedì. È finito sotto inchiesta il tassista, un uomo di 64 anni. Il pm Antonino Di Maio lo sta indagando per lesioni stradali colpose. Il taxi è finito sotto sequestro. Il tassista è stato sottoposto ai test di droga e alcol. È risultato negativo, riferisce Il Messaggero.

La liceale è stata investita in viale Trastevere, all’altezza del Ministero dell’Istruzione. Erano circa le 7.45. di giovedì mattina. La ragazza stava raggiungendo la scuola quando è stata centrata dall’auto. Dopo il fortissimo impatto è caduta a terra sbattendo la testa. La 15enne è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Bambin Gesù. Le forze dell’ordine visioneranno le telecamere della zona per ricostruire la dinamica dell’investimento.

Dall’ospedale, riporta sempre Il Messaggero, è trapelato che le «condizioni sono gravi, la giovane è sedata farmacologicamente in prognosi riservata per il grave trauma cranico». La ragazza, giocatrice di pallavolo, ha riportato fratture multiple al volto e anche la milza è stata lesionata. Tutti tifano per lei in questo momento difficile, dai compagni di scuola agli amici e ai compagni di squadra.