Sofia si risveglia dal coma e accusa:«Papà ha tentato di uccidere me e mia madre»

Sofia Angeloni, dopo essersi svegliata dal coma, ha confermato che il padre Fabruzio ha tentato di uccidere lei e sua madre Silvia Antoniozzi

Si è risvegliata dal coma la sedicenne Sofia Angeloni, colpita dal padre a Ladispoli (Roma), nella sua abitazione, mentre tentava di difendere la madre, Silvia Antoniozzi, dall’aggressione del marito.

Dopo il risveglio, la ragazza ha accusato il padre di aver provato ad assassinare lei e sua madre. «Sì, è stato papà: ha cercato di uccidere mamma e poi ha colpito anche me», ha raccontato la 16enne, sottoposta a una delicata operazione al Bambino Gesù di Palidoro, mentre sua madre Silvia Antoniozzi, si trova ancora in prognosi riservata.

Sofia ha raccontato del litigio occorso tra i suoi genitori e delle urla che venivano dal bagno, dal tentativo di difendere sua madre dall’aggressione del padre, e di essere poi stata colpita da quest’ultimo, per poi cercare di scappare e chiedere aiuto. Come riporta Il Messaggero, si tratta di una ricostruzione, avvenuto con il sostegno di psicologi, congruente con quella eseguita sulla scena del tentato omicidio.

Sofia non riesce a rammentare se il padre abbia aperto la porta con le sue chiavi oppure se abbia suonato al citofono, perché in quel frangente, lei si trovava nella sua stanza, erano le 7 del mattino e si stava preparando per uscire e andare alla stazione, da dove avrebbe preso il treno per recarsi a scuola a Roma, al liceo artistico.