Covid, Corea del Nord conferma primi contagi, Kim ordina il lockdown

Arriva la conferma ufficiale dei primi casi di infezione da Covid. Focolaio nella capitale. La Corea del Nord entra in lockdown.

I media locali parlano di “grave emergenza nazionale”. Non sono note però le cifre reali delle infezioni.

Corea del Nord in lockdown. Dopo che i primi casi di contagio di Covid sono stati confermati ufficialmente il paese è entrato in un rigido isolamento. I media statali nordcoreani avevano parlato di un focolaio di Omicron a Pyongyang. Non hanno però indicato il numero dei casi segnalati nella capitale nordcoreana.

L’agenzia Kcna menziona lo sforzo del leader Kim Jong-un per cercare di sradicare l’epidemia, descritta come una “grave emergenza nazionale”. Gli osservatori – evidenzia la Bbc nel riportare la notizia – però sono convinti che il virus circoli da tempo in Corea del Nord.