I nomi dei ‘condannati a morte’ sul muro del cimitero: paese ripiomba nel terrore

Un fatto macabro e inquietante. Un episodio analogo, molti anni fa, aveva dato il via a una lunga serie di omicidi.

Adesso il paese è terrorizzato all’idea di poter attraversare di nuovo una stagione di sangue.

Un elenco di nomi, ciascuno seguito da una croce, scritti sul muro del cimitero. Tanto basta per far ripiombare nel terrore un intero paese. È successo a Oliena, in provincia di Nuoro, già teatro in passato di una stagione di omicidi.

Vent’anni fa, infatti, una lista come questa era già apparsa. Sempre sui muri del cimitero. E anche in quel caso con un inquietante elenco di “condannati a morte”. Preludio della scia di sangue che avrebbe funestato il paese. Di lì a poco partì una faida e una lunga serie di omicidi. Già cancellate le scritte, apparse alcuni giorni fa. Sul fatto stanno indagando i carabinieri.

Ma ora gli abitanti hanno paura. Terrorizzati all’idea di rivivere un’altra stagione di vendette e delitti. Tanto più che l’ultimo fatto di sangue è molto recente. Nel gennaio scorso una mano ignota ha ucciso in pieno centro l’allevatore Tonino Corrias, appena salito in macchina per andare a lavorare.