Ddl Concorrenza: parte discussione in aula al Senato, voto atteso in serata

Inizia la discussione al Senato sul ddl Concorrenza, sul quale le forze governative si erano scontrate, in particolare sulle concessioni balneari.

Ma dopo l’intesa raggiunta la scorsa settimana l’approvazione del provvedimento – caldeggiata dal premier – non dovrebbe incontrare difficoltà.

Al via la nuova settimana politica, che parte col ddl Concorrenza, Approda oggi in Aula al Senato la discussione della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. Il voto finale a Palazzo Madama è previsto in serata.

Non dovrebbero esserci sorprese sull’approvazione del provvedimento. Non dopo l’accordo raggiunto la settimana scorsa all’interno della maggioranza, a cominciare dall’articolo 2 sulle gare per l’assegnazione delle concessioni balneari. Il nodo era proprio quello delle concessioni, superato grazie alla mediazione trovata tra le forze di governo che ha evitato la fiducia sul provvedimento. Sarà l’esecutivo a fissare i criteri degli indennizzi da corrispondere agli imprenditori balneari che non riuscissero a rinnovare le concessioni col demanio.

Draghi raggiunge l’obiettivo

Un accordo che permette così di superare gli ultimi ostacoli sulla strada dell’approvazione del ddl Concorrenza. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, come prevede l’emendamento scaturito dall’intesa, il ministero delle Infrastrutture e quello del Turismo vareranno dei decreti delegati con la “definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell’indennizzo da riconoscere al concessionario uscente” che sarà “a carico del concessionario subentrante”.

Centra l’obiettivo Draghi, che aveva chiesto l’approvazione del ddl entro la fine del mese di maggio, anche con una lettera di avvertimento alla presidenza del Senato. Il 26 maggio la Commissione Industria ha concluso l’esame del ddl, iniziato lo scorso 12 gennaio. Conferito perciò mandato ai relatori, i senatori Stefano Collina (Pd) e Paolo Ripamonti (Lega), a riferirne all’Assemblea nella giornata di oggi.