Covid, Costa: “Situazione contagi sotto controllo, monitorare senza fare allarmismi”

L’aumento dei contagi non desta preoccupazione, spiega il sottosegretario alla Salute. Gli ospedali non sono sotto pressione.

Casi in salita per la fine delle restrizioni e la maggiore possibilità di incontri. Una situazione da tenere sotto osservazione ma senza lanciare allarmi esagerati.

La curva dei contagi rialza la testa. Una situazione da monitorare ma senza creare allarmismi. È il succo della posizione del sottosegretario alla Salute Andrea Costa. “Il virus circola ancora ma il dato sui nostri ospedali ci dice che non c’è pressione”, rassicura il sottosegretario.

“È normale un aumento dei casi se consideriamo che da giorni non esistono restrizioni e ci sono maggiori possibilità di incontri che possono far aumentare i contagi”, aggiunge Costa. “Dobbiamo monitorare la situazione ma no ad allarmi“, conclude l’esponente del governo. Così il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ospite di ‘Buongiorno’ su SkyTg24, dove ha commentato l’attuale situazione epidemiologica che assiste a una crescita dei casi di positività al Covid.