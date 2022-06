Rapinato in strada attore Daniel Auteuil: rubato orologio da 39 mila euro

Scippato a Napoli l’attore francese. Due malviventi lo hanno derubato mentre si trovava nei pressi di un hotel.

Rubato un orologio da 39 mila euro, la vittima si trovava a bordo di un taxi.

Disavventura a Napoli per Daniel Auteuil. L’attore francese, 72 anni, è stato rapinato del suo orologio nella città partenopea, dove si trova col suo spettacolo “Dejeuner en l’air” in scena stasera al Teatro Mercadante nella rassegna “Campania Teatro Festival”.

Al momento della rapina Auteuil si trovava a bordo di un taxi via Nuova Marina, vicino a un albergo. Proprio in quel momento due uomini in scooter lo hanno avvicinato. E approfittando dei finestrini aperti, gli hanno sfilato dal polso l’orologio, un Patek Philippe da 39 mila euro. Poi i due scippatori se la sono svignata a gran velocità. L’artista ha denunciato il furto alla Polizia.