Condannata Ghislaine Maxwell: 20 anni di prigione alla complice di Epstein

È arrivato il verdetto che condanna l’ex complice dell’imprenditore protagonista di abusi sessuali e traffico internazionale di minorenni.

Per i giudici era il braccio destro che procacciava a Epstein le giovanissime con cui soddisfare i suoi appetiti.

20 anni di prigione: arriva la sentenza che inchioda Ghislaine Maxwell, l’amica-amante di Jeffrey Epstein, il magnate suicidatosi in carcere nel 2019. Per la procura di Manhattan la donna, 60 anni, è responsabile di sei reati sessuali. Tra i quali gli abusi e il traffico sessuale di minorenni. Per i suoi accusatori, Maxwell «reclutava, plasmava e addestrava» le giovani ragazze da offrire in pasto alle voglie di Epstein e dei suoi ospiti.

Ora Ghislaine è sotto sorveglianza speciale. Si teme che dopo il verdetto di condanna possa anche lei provare a togliersi la vita, anche se una perizia psichiatriche tende a escluderlo.

Giunge così a verdetto un processo partito il 29 novembre, con decine di testimoni, minorenni all’epoca degli abusi, adesso diventate adulte. Tra le testimonianze decisive quella di Virginia Giuffre, oggi 38enne, che accusa Maxwell di averla abusata sistematicamente. «Mi aveva ingaggiata, spiegato che cosa fare, addestrata a diventare una schiava sessuale», ha raccontato la donna. Per l’accusa Ghislaine Maxwell, «è stata il braccio destro di Epstein, sapeva bene quello che stava facendo». Per il pm ha avuto un ruolo decisivo nell’organizzazione della vita criminale di Jeffrey Epstain, accusato di violenze sessuali su minori.

Da regina del jet set a complice di Epstein

Nata in Francia dall’unione tra la storica francese Elisabeth Meynard e l’editore britannico Robert Maxwell, Ghislaine è l’ultima di nove figli. Quando viene al mondo uno dei fratelli è in coma per un incidente stradale e così diventa la prediletta di casa. Ghislaine , che vive vicino a Oxford, a Headington Hill Hall, in un palazzo con oltre di 50 stanze nel Buckinghamshire, negli anni Ottanta lavora come giornalista.

È allora che diventa la reginetta dei salotti buoni di Londra. Arriva così a conoscere tutti, dai potenti della finanza alle star dello spettacolo. Il padre, magnate dell’editoria, muore annegato nel 1991 in circostanze misteriose. Scompare al largo delle Canarie, nei pressi dello yacht che porta il nome della figlia, Lady Ghislaine.

Ghislaine va a New York dove inizia la relazione sentimentale con Jeffrey Epstein. Tra di loro amici i nomi più celebri del jet set, tra i quali Donald Trump, Bill Clinton e il principe Andrea, il terzogenito della regina d’Inghilterra, anche lui accusato da Virginia Giuffre di averla violentata a 17 anni e con la quale ha pattuito un accordo. La love story con Epstein finisce. Ma i due non troncano i rapporti formando una coppia criminale.