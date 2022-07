Putin sfida l’Occidente: «In Ucraina non abbiamo ancora cominciato a fare sul serio. Provino a sconfiggerci sul campo»

Il capo del Cremlino torna a lanciare il guanto di sfida ai Paesi occidentali e spegne le residue speranze di pace.

Putin accusa gli occidentali di portare avanti una guerra per procura in Ucraina, dove Kiev mette i soldati e l’Occidente le armi.

«In Ucraina non abbiamo ancora cominciato a fare sul serio». Di fronte ai leader parlamentari della Duma, il presidente russo Vladimir Putin lancia una sfida sotto forma di attacco verbale all’Occidente: «Vogliono sconfiggerci sul campo? Che ci provino».

Putin accusa gli alleati di Kiev di combattere una guerra per procura, e riduce al lumicino le speranze di poter arrivare al cessate il fuoco: «Più gli scontri proseguono, più sarà difficile avviare un negoziato».

Mosca cerca di avanzare nel Donetsk

Nel frattempo i combattimenti non si arrestano.

A sud i raid russi hanno centrato nella notte due silos di grano al cui interno erano stoccate 35 tonnellate di cereali. Un danno pesante anche se, riporta il portavoce del capo dell’amministrazione militare regionale di Odessa, Sergiy Bratchuk, non ci sono stati morti né feriti. Nel Mar Nero i missili russi hanno colpito la petroliera «Millennial Spirit» battente la bandiera della Moldavia, finita poi alla deriva. La nave era per lo più vuota, ma all’interno ci sono i residui del gasolio che trasportava.

A Est i russi cercano di fiaccare le ultime resistenze in Lugansk e di addentrarsi sempre più nel Donetsk mettendo sotto pressone le truppe ucraine schierate a protezione della città di Sloviansk. Intanto continua l’evacuazione dei civili: Sloviansk, che prima del conflitto aveva 110 mila abitanti, è da diversi giorni pesantemente bombardata. «L’evacuazione è in corso», ha comunicato il primo cittadino, Vadim Liakh, «e al momento sono rimaste 23 mila persone a Sloviansk».

Dopo la conquista di Lysychansk, avvenuta domenica, a una settimana di distanza dal ritiro di Kiev dalla città gemella di Severodonetsk, le forze russe sostengono di avere in mano quasi tutta la provincia di Lugansk. Ma gli ucraini lo negano. «Ci sono ancora combattimenti in due villaggi», ha detto il governatore, Sergiy Gaidai.

Mosca tenta adesso di conquistare la seconda provincia del Donbass, il Donetsk. Così da avere nelle proprie mani l’intero bacino minerario controllato parzialmente dai separatisti filorussi dal 2014. Ma per farlo occorre che prendano Sloviansk e Kramatorsk, le due più grandi città nella regione ancora sotto il controllo di Kiev.

La crisi ucraina domina anche il G20

A Bali, alla fine della prima giornata del G20, malgrado non ci sia stato nessun colloquio tra il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, e il segretario di Stato americano Antony Blinken, la guerra in Ucraina ha monopolizzato il vertice, con diversi incontri a margine.

Si sono incontrati Lavrov e l’omologo cinese Wang Yi. Il capo della diplomazia russa ha ribadito la volontà di cooperazione tra Russia e Cina. Lavrov ha poi esortato il rappresentante di Pechino a mettere insieme le forze per non soccombere al pressing americano: «Stiamo guadagnando sempre più sostegno e apprezzamento a livello internazionale» ha dichiarato Lavrov che, riferisce la stampa russa, ha spronato Wang Yi a resistere alla «politica apertamente aggressiva» dell’Occidente. Nell’incontro col ministro degli esteri turco Mevlut Cavusoglu, Lavrov ha invece confermato che per Mosca «è inaccettabile un ulteriore sostegno dell’Occidente alle ambizioni militaristiche del regime di Kiev».