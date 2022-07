Che figuraccia per Max Allegri: le accuse nei suoi confronti sono umilianti

L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, è finito al centro di una polemica che nessuno avrebbe mai immaginato. Le accuse nei suoi confronti sono umilianti: cosa succederà ora?

I bianconeri vogliono continuare a rinforzare la rosa per tornare a vincere lo scudetto dopo due anni molto deludenti dal punto di vista del gioco e dei risultati.

Quando si parla di Massimiliano Allegri le opinioni sono spesso contrastanti. C’è chi lo ritiene uno dei migliori tecnici italiani degli ultimi anni per via dei suoi successi prima con il Milan e poi con la Juventus. D’altra parte c’è chi invece lo considera un ottimo gestore con grandi campioni, ma allo stesso tempo un difensivista non in grado di dare un’identità di gioco alla sua squadra.

Quello su cui nessuno può sindacare sono i trofei vinti dall’allenatore toscano: anche se dal suo ritorno sulla panchina bianconera non ha portato in bacheca nessun titolo, Allegri può vantare sei scudetti, quattro Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane. Gli unici nei da questo punto di vista sono solo quelli collezionati in campo europeo con le due sconfitte prima contro il Barcellona e poi contro il Real Madrid in finale di Champions League.

Nonostante sia un tecnico spesso criticato, il 54enne livornese non è uno che nel corso della sua carriera si è attirato spesso inimicizie soprattutto da parte dei suoi colleghi. Nelle ultime ore sono state invece rilasciate delle dichiarazioni che lo hanno messo pubblicamente alla gogna. Un’umiliazione che non passerà sotto traccia e a cui Allegri risponderà senza dubbio per le rime: ecco cosa è successo.

Parole che fanno male alla Juventus e non solo: ecco cosa è successo

Dopo gli acquisti di Pogba e Di Maria è arrivato alla Juventus anche un giocatore che sembrava a un passo dal vestire la maglia dell’Inter: Gleison Bremer. Il brasiliano è stato acquistato per sostituire De Ligt, che dopo appena tre anni ha deciso di lasciare i bianconeri per accettare la proposta del Bayern Monaco. Il suo nuovo allenatore, Julian Nagelsmann, ha parlato della condizione fisica del difensore olandese e delle difficoltà avute in questi primi giorni con la maglia dei bavaresi.

Il tecnico tedesco ha dichiarato: “Ho parlato con De Ligt dopo l’allenamento e mi ha confessato che la sessione è stata la più dura degli ultimi quattro anni. É stata difficile certo, ma non così tanto. A quanto sento dire, pare che non sia facile rimanere in forma in Italia“. Parole dure che confermano come i ritmi del calcio italiano siano di gran inferiori a quelli nel resto d’Europa.

Allegri non è certo esente da colpe e la sua responsabilità per la condizione fisica precaria di De Ligt è sotto gli occhi di tutti. Chissà però se l’allenatore livornese avrà in mente una risposta delle sue per mettere a tacere il suo collega.