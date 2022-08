Avvistata una scia di luci misteriose che attraversano il cielo: ecco di cosa si tratta

I social italiani invasi da foto e video che mostrano una misteriosa linea, un trenino di luci che si muove nel cielo.

Un passaggio di Ufo? Strani esperimenti di armi? Complotti? Ecco di cosa si tratta veramente.

Sui social italiani si sono moltiplicate le segnalazioni di uno strano fenomeno avvistato da molti sui cieli del Nord Italia: una misteriosa linea retta di puntini luminosi che si muove. Molti hanno subito pensato agli Ufo, vagheggiato complotti o strani esperimenti bellici.

Ma non è nulla di tutto questo. Come molti segnalato da molti appassionati di astrologia e di spazio, si tratta semplicemente di un “trenino” di satelliti di Starlink, la società del noto magnate Elon Musk.

Starlink, cos’è?

Starlink è un progetto della SpaceX di Musk. Il suo scopo è fornire un accesso globale a Internet a banda larga grazie a una costellazione di satelliti. Musk vuole garantire l’accesso a Internet in ogni zona del pianeta, soprattutto in quelle non servite da reti terrestri o on connessioni lente. Inizialmente il piano prevedeva 12.000 satelliti a una quota tra i 1.100 e i 1.300 km di altitudine. Poi, a causa della concorrenza di progetti simili e per le polemiche sui detriti spaziali, SpaceX ha deciso di cominciare con un primo gruppo di 1.600 satelliti a un’orbita inferiore (550 chilometri). A mandare i satelliti in orbita terrestre bassa (LEO) sono i razzi Falcon 9 di SpaceX. Una volta in posizione i satelliti comunicano con stazioni a terra.

Per quale motivo i satelliti Starlink formano una linea di luci?

Sono decine i satelliti mandati in orbita a una missione Starlink. I satelliti sono agganciati al secondo stadio del Falcon, ossia alla parte finale del razzo. A un certo punto i satelliti si sganciano separandosi lentamente l’uno dall’altro. Per alcuni giorni rimangono perciò a una distanza relativa ridotta e sono allineati sulla stessa orbita.

Ragion per cui, in caso di cielo senza nuvole e senza troppo inquinamento luminoso, se il lancio è avvenuto da poco il “trenino” di Starlink può apparire visibile in cielo, col curioso fenomeno reso possibile dai singoli satelliti di Starlink ancora a poche decine di metri di distanza l’uno dall’altro.

Perché le luci spariscono improvvisamente?

A un certo punto però il trenino di luci scompare improvvisamente. Perché? A differenza delle stelle (ma anche di un aereo di linea), i satelliti non possiedono una propria sorgente di luce. Possono essere visti solo perché riflettono la luce solare. Perciò quando entrano nel cono d’ombra creato dalla Terra (che con la sua massa “blocca” la luce), gli Starlink possono sparire improvvisamente.

Una fila di luci così nitida potrà essere vista probabilmente solo in occasione del prossimo lancio, condizioni dei cieli italiani permettendo. Si può utilizzare il sito Findmystarlink. Basta inserire la città desiderata per avere indicazioni su quando e dove scrutare il cielo. C’è anche anche un’app per smartphone che invia una notifica all’ora esatta. Per avere una guida più dettagliata si possono visitare siti come AstronautiNews.