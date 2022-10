Pirata della strada falcia due turiste: si erano fermate ad aiutare un automobilista

Sabato sera un’auto pirata ha spezzato la vita di due giovani turiste straniere. Si erano fermate ad aiutare degli automobilisti coinvolti in un incidente.

Per loro non c’è stato nulla da fare malgrado i tentativi dei rianimatori di salvare loro la vita.

Sabato sera un’auto pirata ha falciato due turiste belghe sulla bretella dell’A24 Roma-Teramo in direzione Roma, all’altezza di Tor Cervara. Le due giovani, Jessy Dewildeman e Wibe Bijls di 24 e 26 anni, si trovavano in Italia per una vacanza. Erano arrivate da poco a Roma.

Sono state investite nella tarda serata di sabato. Il pirata della strada che le ha centrate con l’auto, a quanto si è saputo, sarebbe scappato a piedi dopo l’incidente. Ancora da ricostruire, ad ogni modo, la dinamica del tragico incidente. Le due turiste belghe erano giunte venerdì nella Città eterna per le vacanze. Sabato mattina avevano visitato la Cappella Sistina in Vaticano.

La sera di sabato, verso le 22.30, accompagnate da un Ncc, le due ragazze si sarebbe fermate per aiutare altri automobilisti che avevano appena fatto un incidente. Quando improvvisamente si sono viste piombare addosso l’auto pirata. L’urto è stato violentissimo: le due giovani straniere sono state scaraventate a metri di distanza. L’automobilista alla guida della macchina assassina dopo il terribile incidente ha accostato la macchina. Poi si è dato alla fuga a piedi dileguandosi ne buio dopo aver lasciato lo sportello aperto dal lato del guidatore.

Inutili i soccorsi per le due turiste

Sul luogo del doppio incidente sono giunti diversi mezzi di soccorso. Il personale del 118 ha cercato di rianimare le due ragazze, ma per loro non c’è stato niente da fare. I soccorritori si sono occupati anche degli automobilisti coinvolti nel primo incidente: due uomini di quarant’anni sono stati trasportati in codice rosso al Policlinico Umberto I e una donna è finita all’ospedale San Giovanni Addolorata in codice giallo. Sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco.

Nel pomeriggio di domenica gli investigatori hanno fermato una persona. È sospettata di essere il pirata della strada che ha travolto e ucciso le due turiste belghe. Le vittime risiedevano a a Menen, nelle Fiandre occidentali. Alla persona fermata gli investigatori hanno chiesto dove si trovasse al momento in cui è avvenuto il drammatico incidente costato la vita alle due giovani sul tratto urbano dell’autostrada A24 all’altezza dello svincolo di Tor Cervara, in direzione Roma Centro. Potrebbe essere lui l’automobilista che le ha travolte e poi è fuggito senza fermarsi a prestare soccorso. La sua posizione è al vaglio degli investigatori.

Sulla vicenda sta indagando la polizia stradale. Gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere presenti lungo quel tratto di strada. Potrebbero risultare fondamentali per la ricostruzione della dinamica dell’accaduto, per determinare le responsabilità da parte dell’automobilista che si trovava al volante dell’auto pirata.