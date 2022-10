Kate Middleton, un segreto da principessa per tenersi in forma

Qual è il segreto della principessa del Galles – e futura regina – per non perdere la sua forma fisica perfetta?

Gli esperti della Casa reale britannica hanno rivelato alcuni importanti dettagli alla base della sua dieta.

Sono tanti a chiedersi quale sia il segreto della principessa di Galles per mantenere la sua linea invidiabile. Alla base della perfetta forma fisica di Kate, hanno rivelato alcuni esperti vicini alla Royal Family, c’è la colazione. Sempre preparata con gli stessi alimenti: avena, cavoli, spinaci e alga spirulina.

Ecco dove sta il segreto della forma smagliante di Kate Middleton: in una colazione da principessa (anche se non principesca, ma decisamente più salutare).

A colazione con la principessa di Galles

Ecco la ricetta. Con tre ingredienti speciali.

Ogni giorno Kate fa colazione con latte di avena, ricco di proteine, carboidrati e fibre. Segue poi una bevanda ricca di alimenti molto nutrienti: al suo interno si trovano cavolo cappuccio, spinaci e alga spirulina. Si tratta delle verdure preferite di Kate. Molto salutari per via delle proteine e vitamine contenute.

In caso di giornate più impegnative, la principessa del Galles opta per una tazza di Porridge, in modo da mantenere alti livelli di energia nel corso della giornata. Come si sa, il porridge è una ricetta tipica della colazione made in UK. i fiocchi di avena vengono cotti in acqua, latte e miele finché non diventano cremosi. Una base che può essere arricchita anche con ingredienti diversi. Come frutta fresca, yogurt, cioccolato, cocco o confettura.

La dieta di Kate Middleton

Per gli altri pasti Kate mostra di apprezzare piatti come l’insalata di anguria con feta, cetriolo e avocado. Per gli spuntini del pomeriggio la principessa preferisce le bacche di goji. Tra i pasti solo frutta e verdura cruda. Tutti cibi ricchi di sostanze nutritive in grado di promuovere la forte crescita dei capelli.

Infine ecco la cena preferita di Kate Middleton: il Curry di Lenticchie, ricetta indiana (fatta con lenticchie rosse, brodo vegetale, latte di cocco e verdure). Sembra che in gravidanza la principessa manifestasse un particolare desiderio per questo piatto. Se gli impegni le impediscono un pasto completo, Kate si butta invece su spuntini facili e veloci come gli spiedini di verdure.

Last but not least, anche il fitness rappresenta una componente importante all’interno dello stile di vita della principessa. La sua routine giornaliera prevede una serie di allenamenti: spinning, corsa, yoga, allenamento con i pesi e HIIT (allenamento ad intervalli ad alta intensità).