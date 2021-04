Modella uccisa dal fidanzato: «Non sopportava attenzioni di altri uomini»

Di Olga Shlyamina, modella russa e mamma di tre figli, non si avevano più notizie dallo scorso 20 marzo. Solo cinque giorni dopo è stata ritrovata decapitata in una foresta innevata. Ad ucciderla sarebbe stato il suo fidanzato.

L’omicidio

Il fidanzato, identificato come Vyacheslav, sembra che non riuscisse a sopportare tutte le attenzioni che Olga, 33 anni, riceveva durante i concorsi di bellezza a cui prendeva parte. Era convinto, inoltre, che la compagna vi partecipasse per tradirlo e questa sarebbe stata la sua vendetta.

Vyacheslav avrebbe pianificato tutto alla perfezione. L’uomo ha proposto ad Olga Shlyamina di fare una passeggiata nella foresta innevata. Una volta giunti sul posto, ha iniziato ad urlarle contro accusandola di averlo tradito. Dalle urla è passato alla violenza fisica. La vittima è stata aggredita brutalmente fino ad essere decapitata.

L’allarme

Sono stati i familiari di Olga a lanciare l’allarme, preoccupati perché non avevano sue notizie da ore. Sia gli amici sia la famiglia affermano che la coppia aveva da tempo problemi. La stessa Olga, recentemente, aveva confessato ad una sua amica di essere stata picchiata e che le discussioni erano frequenti.