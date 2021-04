Egitto, ritrovata una “città d’oro perduta” di oltre 3mila anni fa

Egitto, un team di archeologici scopre la una “città d’oro perduta” vicino Luxor. Risale a 3mila anni e fu fondata da Amenhotep III. Gli esperti: è il più importante ritrovamento dopo la tomba del faraone Tutankhamon

Grandi novità in arrivo dall’Egitto. Gli archeologi hanno annunciato la scoperta di quello che viene descritto come il più grande insediamento urbano mai rinvenuto nel Paese. Gli esperti lo hanno definito il secondo ritrovamento più importante dopo quello della tomba di Tutankhamon. Come riporta la pagina Facebook del Ministero delle Antichità egiziano, si tratta di una “città d’oro perduta” di quasi 3mila anni fa. Il ritrovamento è avvenuto sulla sponda Ovest del Nilo nella zona di Luxor, nel su dell’Egitto.

La scoperta è stata annunciata dalla missione guidata dall’archeologo egiziano Zahi Hawass. “Molte missioni straniere hanno cercato questa città e non l’hanno mai trovata. Abbiamo iniziato il nostro lavoro alla ricerca del tempio funerario di Tutankhamon perché i templi di Horemheb e Ay sono stati trovati in questa zona”, ha scritto Hawass sulla sua pagina Fb. La notizia, ripresa dal Washington Post, sta già facendo il giro del mondo.