Domenica Live, la mamma di Fabrizio Corona è disperata: le sue parole

La mamma di Fabrizio Corona, Gabriella Privitera si lascia andare sulla situazione di suo figlio a Domenica Live, ribadendo che le sofferenze dell’ ex re dei paparazzi sono la causa della grave patologia di cui è affetto. Ecco le sue parole

Le parole di una mamma

Gabriella Privitera, mamma di Fabrizio Corona ospite a Domenica Live, parla del figlio, balzato su tutti i giornali nelle ultime settimane, per il suo ritorno in carcere e il successivo rientro ai domiciliari. Quello che ha scosso di più l’opinione pubblica, su questa vicenda, è la reazione dell’ex agente fotografico: gli atti di autolesionismo di cui è stato protagonista hanno tenuto banco sui social e nel web per molti giorni.

“Il suo arresto ha causato danni”: ha tuonato Gabriella Privitera a Domenica Live, ospite di Barbara D’Urso. E’ la prima volta che la signora riappare in televisione dopo l’uscita di Corona dal carcere di Monza. Adesso gli sono stati concessi i domiciliari, ma il suo stato di salute è stato duramente attaccato: “Fabrizio è migliorato ma questo arresto non ci voleva. Ha causato tanti danni. Adesso Fabrizio deve riprendere il cammino lasciato. Anche per me non è stata una passeggiata”, ha fatto sapere la signora Gabriella.

La signora Gabriella difende suo figlio

Durante la puntata la signora Privitera ha avuto da dire con Enrica Bonaccorti. La conduttrice infatti non ha esitato ad attaccare Corona definendolo come un pessimo esempio per i giovani. La Bonaccorti inoltre ha lanciato una frecciatina proprio alla Privitera dicendo che ai figli bisogna dire più no quando sono piccoli, perché poi da grandi nascono i problemi. La mamma di Corona, però, non ha smesso di difendere il figlio e ha tuonato: “Non bisogna fare moralismo con Fabrizio. Viviamo in un Paese con persone che commettono reati tutti i giorni e non vengono puniti”.

C’è stato però anche un momento di commozione: la signora Gabriella ha ricevuto un regalo inaspettato da parte del figlio. Con l’aiuto della redazione di Domenica Live, Fabrizio Corona è riuscito a fornire foto private del suo passato molto toccanti. Le immagini sono state mostrate sulla base musicale della canzone: “Portami a ballare”, con la voce di un figlio parla in maniera commovente alla madre.

Il problema dei detenuti con disturbi mentali

La questione di Fabrizio Corona era già stata affrontata dalla stessa Barbara D’Urso nella puntata di lunedì scorso di Pomeriggio 5. Al centro del dibattito c’è stata la difficoltà che affrontano molte persone con disturbi mentali, rinchiusi nelle carceri. L’ambiente ostile della prigione non fa che peggiorare la malattia e su questo punto hanno fatto sentire la propria voce Irene Testa e Maurizio Turco del partito radicale. Entrambi hanno fatto un appello al Ministro della Giustizia e al Ministro della Salute, affinché la tutela di tutti questi individui avvenga costantemente.

Tra i nomi famosi che hanno iniziato a portare avanti questa battaglia spiccano quelli di Vittorio Feltri, Maria De Filippi, Maurizio Costanzo e quelli di altri scienziati e giornalisti celebri. Il messaggio che si vuole passare è quello che mette in luce la problematica. Abbracciare il caso di Corona, non vuol dire esprimere la propria umanità perchè lui è famoso, ma dev’essere un modo per portare l’attenzione su tutti quei detenuti che hanno questi problemi e che al momento stanno soffrendo dietro le barre.

A Pomeriggio 5 il giornalista Francesco Fredella ha sottolineato che il disturbo bipolare non è un gioco e che i disturbi di personalità non sono prese di posizione o manifestazioni volontarie, ma sono patologie serie.