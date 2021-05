Oroscopo del 4 maggio di Paolo Fox

Cosa ci riserva il futuro? Ce lo rivela l’oroscopo di Paolo Fox del 4 maggio. E tu, di che segno sei?

Ariete

L’Ariete sente un grande vigore e sarà sempre più così dal momento che vuole vincere sfide e si trova veramente di fronte ad una situazione astrologica di grande potenza che si rinnoverà giorno dopo giorno. Non si possono superare in poche ore tante problematiche accumulate nel tempo però bisogna ricordare che Mercurio favorevole e Giove in aspetto di grande spinta possono veramente, almeno fino al 13, dare un aspetto incisivo. Marte contrario è l’unico pianeta che un pochino regala agitazione ma io la identifico proprio con questa voglia di rivalsa che evidentemente pressa anche i più costruttivi nati sotto questo segno zodiacale.

Toro

Il segno del Toro: non sei molto stimolato a fare e probabilmente in questi giorni devi anche “proteggere” una persona cara, una persona di famiglia che magari si è esposta un pochino. Non è importante adesso stare per forza accanto ad una persona, lo dico ai single che sono un pochino disperati, perché l’importante è stare con la persona giusta: da sempre per il segno del Toro la qualità è più importante di tutto il resto e penso che sia importante anche pensare, in caso di coppia, a qualcosa di bello da fare entro l’estate.

Gemelli

I Gemelli sono tra i più forti di questo mese di maggio, aggiungerei anche di giugno, e quindi voi che avete questa capacità di comunicare convincere gli altri, Tenetevi pronti ad un comizio, ad una sorta di esposizione delle vostre idee che possono essere sempre più convincenti. E’ un periodo da vincitori anche per chi volesse fare un incontro: le coppie che vogliono costruire qualcosa insieme avranno un buon futuro.

Cancro

Cancro: maggio potrebbe essere il mese di grandi sentimenti anche se in qualche caso i ricordi Pesano. Ci sono dei piccoli scontri, Marte nel segno, con le persone nell’ambiente professionale forse determinate da concorrenza. Io ricordo che queste sono giornate importanti proprio per ritrovare un buon aspetto, un buon equilibrio, senza perdere di vista anche la voglia di vivere i sentimenti a tutto tondo. Non avete più Saturno e Giove contrari come è stato l’anno scorso.