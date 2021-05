Tragedia Mottarone: le manine colorate per dare forza a Eitan

Un piccolo grande gesto da parte dei compagni di classe di Eitan, l’unico sopravvissuto alla tragedia della funivia Stresa-Mottarone, di domenica 23 maggio in cui la famiglia del piccolo è stata sterminata. Un quadro con tante manine colorate, un abbraccio simbolico al bimbo che ha appena riaperto gli occhi ed è stato estubato.

Decine di manine colorate su tela bianca, l’una sopra all’altra in una simbolica catena per dire a Eitan, il bimbo unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone e ricoverato al Regina Margherita di Torino, ‘forza, ti vogliamo bene, ti aspettiamo’. E l’omaggio consegnato poco fa in ospedale a Torino dall’artista Stefano Bressani, papà di una compagna della scuola materna di Pavia frequentata dal piccolo.

Insieme al quadro anche tanti disegni che i compagni hanno voluto regalare al piccolo per dirgli di non mollare e una sfera azzurra realizzata dallo stesso artista, che si e’ fatto ambasciatore dei messaggi di speranza inviati dai bambini.

“E’ una tragedia immane – ha sottolineato Bressani – questo quadro è un messaggio di solidarietà e vicinanza che vogliamo lasciare a Eitan. Ieri a scuola si sono riuniti in cerchio per tramettere forza al loro amichetto. L’arte può trasmettere bellezza anche in drammi come questo”.