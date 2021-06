Mottarone, Eitan è rientrato a casa: ora la famiglia pensa all’affido

Il piccolo Eitan, il bimbo di cinque anni, sopravvissuto alla tragedia della funivia del Mottarone, è rientrato a casa con gli zii nel Pavese. Il bimbo, nella tragedia ha perso tutta la sua famiglia.

Eitan è arrivato in ambulanza intorno alle 10 a casa degli zii nel Pavese, era ricoverato all’ospedale Regina Margherita di Torino. Davanti alla villetta sono arrivati alcuni cronisti e la famiglia ha chiesto l’intervento dei carabinieri per tutelare la propria privacy.

La famiglia ora pensa all’affido

Si sono rivolti ai legali i famigliari di Eitan per occuparsi da una parte della vicenda giudiziaria e della costituzione di parte civile quando ci sarà il processo sull’incidente della funivia, dall’altra per l’affido del piccolo, che oggi è stato dimesso dall’ospedale ed è tornato a casa della zia Aya, medico e madre di due bimbi, che in questi giorni “vive per lui” come ha spiegato il presidente della comunità ebraica Milo Hasbani.

“Ieri ho sentito la sorella di Amit che mi ha annunciato la bella notizia del trasporto di Eitan a casa – ha raccontato Hasbani – È sistemato e sta bene, sta cominciando terapia, cure e l’inserimento in famiglia”. In questo momento i suoi parenti “provano molto sollievo ma la preoccupazione non è mancata, su come spiegargli cosa è successo. Un tema che stanno affrontando con gli psicologi”. La zia “vive per quello” ha osservato. “La volontà della famiglia – ha assicurato – è per il bene del bambino”. “Come comunità ebraica stiamo mettendoci a disposizione della famiglia rispettando la loro privacy. Anche ieri erano preoccupati di riuscire ad uscire dall’ospedale oggi senza l’assalto dei giornalisti”.

Le comunità ebraiche e la Fondazione scuola hanno aperto due raccolte fondi per sostenere Eitan in futuro. E la comunità ebraica di Milano sta anche pensando di costituirsi parte civile nel processo dato che Amit “era nostro dipendente”. Si occupava della sicurezza della scuola ebraica oltre a portare avanti gli studi di medicina a Pavia.