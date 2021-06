Antonella Clerici, avete mai visto la casa? Una dimora da sogno nel verde

Ecco dove vive la famosa conduttrice televisiva: una villa da sogno immersa nel verde.

Tutti la conoscono come colei che per quasi vent’anni, dal 2 ottobre 2000 al 1º giugno 2018, ha condotto La prova del cuoco, la trasmissione di Rai 1 che l’ha lanciata come conduttrice di punta dell’emittente. Da quel momento, per Antonella Clerici si è aperta la strada del successo, che l’ha portata alla guida di numerose trasmissioni di prima serata come il Festival di Sanremo 2005 e 2010, Ti lascio una canzone, Tutti pazzi per la tele, o Zecchino d’Oro 2019 e infine, lo scorso anno, The Voice Senior, talent show che ha registrato ben 4 milioni di telespettatori e il 19% di share. Ma oltre i suoi tanti successi, sapete dove vive Antonella Clerici?

Un posto magico

L’incontro con l’imprenditore Vittorio Garrone è stato per Antonella Clerici non solo il momento in cui ha trovato il vero amore, ma anche quello in cui ha deciso di cambiare totalmente la sua vita. La conduttrice, infatti, ha lasciato Roma per trasferirsi in provincia di Alessandria, a Varinella, frazione di Arquata Scrivia, dove attualmente vive con il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle. Nello specifico la famiglia abita nella villa della Tenuta Basini, nido d’amore che la Clerici ha descritto così durante un’intervista rilasciata per Oggi: «La nostra casa è nel bosco, è un posto magico. Ed è finalmente il posto dove vorrei fermarmi. Sono sempre stata molto irrequieta, ho cambiato casa quasi ogni anno, ma ora sento di aver trovato il mio posto del cuore».

Natura e relax nel verde

Un posto del cuore che sembra un vero angolo di paradiso. Oltre al fiorire impetuoso della natura, infatti, la casa di Antonella Clerici sembra un vero e proprio castello fatato integrato perfettamente con l’ambiente circostante: il porticato esterno in legno si sposa in maniera armonica con tutti gli elementi naturali del paesaggio che lo circonda. E la piscina può solo accompagnare!

Parola d’ordine: rosso!

A collegare interni ed esterni della casa sono delle imponenti vetrate che consentono di illuminare le stanze in maniera naturale, ma anche di godersi il panorama tra le mura domestiche. Qui, si nota immediatamente la passione di Antonella Clerici per il colore rosso: tende, tappeti e dettagli di questa tinta si contrappongono all’arredamento e ai pavimenti dai toni più chiari e neutri.

Lo stile nei dettagli e gli ambienti pet-friendly

Molto particolare anche il caminetto che domina l’interno della casa: stile classico, in marmo variegato su cui domina un arazzo dal motivo orientale, due statuette dorate nello stesso stile e candele bianche di diverse misure. A questo, si aggiunge un altro caminetto più aperto e in stile rustico in un’altra zona della casa. Ma la caratteristica principale di tutta la dimora di Antonella Clerici e Vittorio Garrone è quella di essere “pet-friendly”: in tutta la casa non mancano cuscini, divanetti e accessori per gli amici a quattro zampe disseminati ovunque. Tutto per far sentire anche il cane Argo perfettamente a suo agio!