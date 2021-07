Green Pass: ecco cosa ne pensa la gente [VIDEO]

Cosa ne pensano gli italiani, ed in particolare i milanesi, del Green Pass? E’ veramente una limitazione della libertà e dei diritti delle persone? Lo abbiamo provato a chiedere: ecco le risposte.

Non è il massimo della vita, ma tutto sommato è necessario: questa la risposta che maggiormente ci è stata data alla domanda “Cosa ne pensate del Green Pass”? Lo abbiamo chiesto a Milano, in un caldo pomeriggio di fine luglio. Tra qualche giorno, il 6 agosto, sarà obbligatorio, in tante città italiane si registrano manifestazioni e proteste, ed il dubbio che questo provvedimento sia davvero percepito come lesivo delle libertà individuali è forte.

Le risposte ricevute, che certamente non esauriscono la complessità dell’argomento ma che possono essere indicative, danno l’idea di una rassegnata accettazione del provvedimento, che appare utile per riavvicinarsi ad una “quasi normalità”, come ci hanno più volte ripetuto le persone intervistate. Una soluzione pratica per rendere meno difficili le giornate: “Mia moglie ci sta ripensando quando ha capito che senza Green Pass non possiamo andare al ristorante” ha commentato un uomo, vaccinato, parlando della moglie non vaccinata e diffidente.

La verità, come ci ha detto un ragazzo, è che il Green Pass serve a far vaccinare le persone. Ed infatti la possibilità di essere limitati in alcune delle possibilità che caratterizzano la quotidianità “quasi normale”. E’ paradossale, ma il divieto di andare in palestra od in piscina può risultare più convincente che la paura di ammalarsi e magari morire.

In ogni caso, la quasi totalità delle persone intervistate a Milano erano vaccinate, e dunque nessun problema a scaricare ed utilizzare il Green Pass. Rimane quella parte della popolazione che non si fida, ha paura, è ideologicamente o personalmente contraria ai vaccini oppure considera il Green Pass un documento che crea cittadini di serie A e di serie B. Bisognerà valutare, e lo capiremo già dai primi giorni, quanto grande sarà l’impatto del certificato vaccinale sulle vite di queste persone, e che reazione ci sarà da parte loro quando le limitazioni saranno effettive.