Due ladri litigano durante un furto: il baccano fa giungere la polizia

Volevano svaligiare un bar ma qualcosa è andato storto nel loro piano e si sono messi a discutere in piena notte mentre si apprestavano ad entrare in azione. Il baccano ha attirato l’attenzione di un residente della zona. I due ladri, un marocchino di 33 anni e un italiano di 43, sono stati così arrestati dalla polizia.

La singolare vicenda è accaduta a Torino in corso Palermo, nella zona di Barriera di Milano. Il diverbio tra i due è degenerato in urla e spintoni ed è cominciato perché, dopo avere sfasciato la vetrina del locale con una mazza da baseball, i due non riuscivano a mettersi d’accordo su chi dovesse entrare per primo.

È stato prima avvisato il proprietario del bar, che ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. Gli agenti hanno rintracciato il duo a un centinaio di metri in un’auto parcheggiata. L’italiano è stato anche denunciato per una rapina in un supermercato commessa nei giorni scorsi nella medesima zona.