Padova, da lunedì si comincia con la terza dose all’Ulss 6 Euganea

Dal 20 settembre, l’Ulss 6 Euganea comincia a somministrare la terza dose di vaccino anti Covid partendo dai pazienti super fragili

Al via la terza dose di vaccino, da lunedì 20 settembre all’Ulss 6 Euganea di Padova. Si partirà con la somministrazione del siero dai pazienti super fragili in cura negli ospedali che faranno una chiamata attiva. Si tratta di soggetti dializzati, trapiantati, oncologici.

Con l’interazione con AOPD e IOV, si stanno mettendo in atto i numeri che dovrebbero arrivare su un quinto dei 72mila in Veneto.

L’iniziativa sarà degli ospedali per cui bisognerà attendere la chiamata. Per le suddette categorie si stanno studiando ulteriori modalità per avere la massima copertura di vaccini, in breve tempo.