Diego Armando Maradona, profilo Instagram torna attivo: “Il tuo fuoco non si spenga mai”

Il profilo Instagram di Diego Armando Maradona è stato riattivato dalla sua famiglia. Un post in omaggio al Pibe de Oro è apparso nelle scorse ore sul noto social network, commovendo in tanti. I suoi cari non vogliono che l’ex calciatore del Napoli, morto il 25 novembre 2020, venga dimenticato. È per questa ragione che hanno deciso di tornare a pubblicare dei contenuti per onorare la sua memoria. “Affinché il tuo fuoco non si spenga mai”, si legge nel messaggio.

Diego Armando Maradona utilizzava il suo profilo Instagram per condividere aspetti della propria vita con i suoi fans. L’ultimo post del Pibe de Oro, pubblicato quasi un anno fa, era un ringraziamento per gli auguri ricevuti per il suo sessantesimo compleanno. Poco tempo dopo, il 25 novembre 2020, il campione argentino sarebbe morto nella sua abitazione in Argentina, pochi giorni dopo un intervento al cervello, a causa di un edema polmonare acuto e alla riacutizzazione di una insufficienza cardiaca cronica. Le indagini sulla vicenda sono ancora in corso, in quanto si ritiene che l’uomo non sia stato curato adeguatamente da coloro che avrebbero dovuto prestargli assistenza. Avrebbe perso la vita da solo, nel degrado. Nessuno, tuttavia, ha mai dimenticato l’ex calciatore del Napoli, soprattutto la sua famiglia.

I familiari del Pibe de Oro, proprio nelle scorse ore, hanno deciso di riattivare il suo profilo Instagram proprio per rendergli omaggio a distanza di quasi un anno dalla morte. Un post, firmato dai cari di Diego Armando Maradona, è apparso nella bacheca, facendo sobbalzare i followers, che ormai si erano abituati all’assenza. Il volto della leggenda argentina in primo piano, sorridente, ed un commovente messaggio a corredo. L’obiettivo di chi lo ha scritto è quello di fare sì che l’ex calciatore e allenatore non venga dimenticato. Ciò, a tutti gli appassionati di calcio e non solo, fin dal principio è apparso impossibile. Da qui le tantissime reazioni all’omaggio.

Il post sul profilo di Diego Armando Maradona

Un ritratto in bianco e nero di Diego Armando Maradona sorridente e una citazione tratta dal “Libro degli abbracci”, un’opera dello scrittore uruguaiano Eduardo Galeano Così i suoi familiari hanno scelto di omaggiarlo. «Non ci sono due fuochi uguali. Ci sono grandi fuochi, piccoli fuochi e fuochi di tutti i colori. Ci sono persone di fuoco sereno, che non si accorgono nemmeno del vento. E gente dal fuoco folle, che riempie l’aria di scintille. Alcuni fuochi, fuochi sciocchi, non si accendono né ardono. Ma altri bruciano la vita con tale passione, che non puoi guardarli senza battere ciglio, e chi si avvicina si illumina», si legge.

Poco dopo i familiari del Pibe de Oro hanno voluto motivare la scelta della citazione nonché la pubblicazione del post. “I tuoi figli vogliono che il tuo fuoco ineguagliabile non si spenga mai. Ecco perché manterremo attivi tuoi profili, in modo che tutti coloro che ti amano e ti ammirano, abbiano un posto dove possano renderti il ​​tributo che meriti”, hanno scritto. Il messaggio a firma dei figli: Dalma e Gianinna, avute dalla moglie Claudia Villafane; Diego Armando Jr, avuto a Napoli da Cristiana Sinagra; e ancora Jana e Dieguito.