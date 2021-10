Dopo I Fatti Vostri, Giancarlo Magalli torna su Rai Due con un nuovo programma | Ecco cosa sapere

Pronto a tornare in tv Giancarlo Magalli, a cui verrà affidato un nuovo programma dal nome Una parola di troppo, vi diremo quando inizia tale trasmissione su Rai 2 e di cosa tratterà.

L’esperienza di Giancarlo Magalli

Una carriera lunga quella di Magalli, partita 44 anni fa nella trasmissione Cigogna Club Show, di cui era anche autore, proprio in quel ruolo creò No stop e Pronto, Raffaella? Nel dicembre del 1990 la grande occasione fu data da Michele Guardì, il quale gli affidò la conduzione de i Fatti Vostri, facendo da padrone di casa nella sua edizione di battesimo. Dal Comitato farà ritorno dal ’93 per rimanervi 3 anni, e poi la sua terza esperienza nel programma sarà più duratura, dal 2009 fino alla scorsa primavera.

Terminata la sua lunga permanenza ai Fatti vostri, dove non mancherà qualche polemica con il cast, Magalli è pronto a ritornare in tv; sarà infatti protagonista della nuova trasmissione intitolata Una parola di troppo, inserita nella fascia pomeridiana in cui era stato presente lo scorso anno nel game show Resta a casa e vinci, già condotto in precedenza da Costantinto Della Gherardesca.

Tema ed avvio della trasmissione

Anche in questa sua nuova avventura, Magalli andrà a condurre un quiz, e verterà sulle capacità da parte dei concorrenti sulla conoscenza della lingua italiana e sui vari intrecci di parole. A sfidarsi tre coppie, una sola di esse rimarrà per cercare di aggiudicarsi il loro montepremi, anche qualora non dovesse riuscirsi saranno proclamati campioni di puntata, accedendo a quella successiva.

Manca sempre meno all’esordio di tale trasmissione, il cui inizio è previsto per lunedì 1? novembre, con ogni probabilità durerà fino a poco prima di Natale, anche se lo stesso Magalli non ha specificato quando terminerà, e se in caso di risultati positivi in tema di ascolto, se il programma potrà continuare ad essere trasmesso anche in futuro. Per quanto concerne l’orario, avrà inizio alle 17 e 15 su Rai Due, una volta terminato Detto Fatto di Bianca Guaccero.