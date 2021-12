Joe Biden offeso in diretta nel corso della tradizionale chiamata per gli auguri natalizi

Un uomo ha fatto gli auguri a Biden pronunciando una frase in codice che dicono i sostenitori di Trump per mandare il presidente “a quel paese”

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha ricevuto un insulto velato in diretta, nel corso della tradizionale telefonata per gli auguri natalizi. Come da tradizione, il presidente e la first lady parlano con persone che contattano una linea speciale che segue il viaggio di Babbo Natale, di cui si occupa il Comando di difesa aerospaziale nordamericano.

In videochiamata con la White House, un uomo di nome Jared, papà di 4 figli, ha avuto occasione di parlare al presidente. Dapprima Biden ha parlato con i bambini, poi con il loro papà. Verso la fine della chiacchierata, il presidente ha augurato all’uomo di trascorrere uno stupendo Natale, e lui gli ha detto:«Auguro anche a te un meraviglioso Natale, buon Natale», per poi chiudere con «Let’s go Brandon». E Biden:«Sono d’accordo», senza reagire a quella frase in codice che spesso pronunciano i sostenitori di Trump per dire:«Fuck Joe Biden».

Non si è capito se Biden abbia colto o meno il riferimento, ma la moglie ha riso con un po’ di imbarazzo e sgranato gli occhi. Intanto il video è virale sul web, e alcuni utenti hanno dato merito al presidente per essere rimasto imperturbabile di fronte a quella frase.

Tutto è cominciato a ottobre quando un giornalista Nbc ha intervistato il pilota Brandon Brown, dopo aver vinto su un circuito Nascar. Il giornalista, alzando la voce per sovrapporsi alle altre voci dagli spalti, aveva detto:«E puoi sentire la folla che canta ‘forza Brandon’!».

Ma dalla folla in realtà era partito un coro che cantava «Fuck Joe Biden!». L’espressione “Let’s go Brandon” si è quindi diffusa in fretta e tramutata in uno slogan per insultare Biden senza pronunciare la “parola Fuck“.