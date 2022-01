Prof senza mascherina: gli alunni se ne vanno e lei chiama la polizia che la multa

Giovedì, dopo aver più volte chiesto alla prof di indossare la mascherina FFP2, gli alunni hanno deciso di abbandonare la lezione. La docente, inoltre, non era in possesso del Super Green Pass necessario per potersi presentare in aula e sostenere la lezione.

Hanno deciso di uscire dall’aula gli studenti della scuola media Carducci, a Modena, dopo che la professoressa ha rifiutato di indossare una mascherina FFP2, come indicato dal Governo. Un episodio, questo, che si era già verificato il giorno prima, mercoledì.

Si rifiuta di indossare la FFP2

Nei giorni precedenti, in classe era risultato un caso di positività al Covid-19 e, di conseguenza, gli alunni così come i professori avrebbero dovuto indossare tutti la mascherina FFP2, come chiesto dal Governo. La professoressa, però, nonostante le richieste degli studenti, si è rifiutata di indossare la FFP2 preferendo la chirurgica. Una scelta che ha portato gli alunni, in accordo con i genitori, a compiere un gesto di protesta abbandonando la lezione.

LEGGI ANCHE: Tassista sferra calci e pugni contro una ragazza:«Mi ha colpito con tutta la forza che aveva» [VIDEO]

Gli alunni e le alunne, dopo essere usciti dall’aula, hanno chiesto un confronto con la Vicepreside e con il docente di riferimento ai quali hanno spiegato la situazione e raccontato dei discorsi negazionisti sostenuti dalla professoressa durante le ore di lezione. La prof, infatti, aveva più volte screditato l’uso delle mascherine e degli altri dispositivi di protezione.

LEGGI ANCHE: Posa nuda davanti a una chiesa: influencer rischia un anno di carcere

La multa

Ma non è finita qui. La docente avrebbe filmato gli alunni mentre abbandonavano la classe, avrebbe messo loro una nota sul registro di classe e avrebbe chiamato il 112. Un gesto fatto probabilmente senza pensare alle conseguenze. Giunta a scuola, infatti, la Polizia Locale ha multato la docente con 400 euro di multa per non aver rispettato quanto stabilito dal Governo e perché non in possesso del Super Green Pass. Super Green Pass che i docenti devono possedere per potersi presentare in aula e sostenere la lezione.