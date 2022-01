Silvio Berlusconi al Quirinale? I leader del centrodestra: “È la figura adatta”

Al termine del vertice del centrodestra nella tenuta di Berlusconi sull’Appia a Roma, Villa Grande, i leader hanno diffuso un comunicato.

La candidatura di Silvio Berlusconi per il Quirinale è sempre più vicina. Oggi, venerdì 14 gennaio, i leader del centrodestra si sono riuniti nella mega tenuta del Cavaliere, Villa Grande, che si trova a Roma lungo la via Appia. C’erano la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e il leader della Lega Matteo Salvini, così come il vice di Berlusconi e di Forza Italia, Antonio Tajani e il presidente Antonio De Poli. Hanno partecipato anche Gianni Letta, ex sottosegretario alla presidenza del consiglio, Lorenzo Cesa, segretario dell’Udc, Luigi Brugnaro di Cambiamo e Maurizio Lupi (Nci). Tema centrale dell’incontro, il Quirinale e la candidatura dell’ex premier.

Il comunicato diffuso dai leader del centrodestra

Secondo i leader della coalizione, Berlusconi è la persona giusta. Lo hanno comunicato attraverso una nota congiunta con cui invitano il leader di Forza Italia a sciogliere le riserve sul Colle. “Si sono riuniti oggi a Roma a Villa Grande i leader dei partiti e dei movimenti politici del centro-destra, per esaminare la situazione politica in vista dell’elezione del nuovo Capo dello Stato. L’incontro è servito a ribadire l’unità di intenti del centro-destra”, è scritto nella parte iniziale del comunicato diffuso al termine del vertice.

E prosegue: “Nel confermare il reciproco rispetto per le diverse scelte in ordine al Governo Draghi, i leader della coalizione concordano sulla necessità di un percorso comune e coerente, che va dalla scelta del nuovo Capo dello Stato alle prossime elezioni politiche, valorizzando anche le occasioni di convergenza parlamentare sui contenuti che da sempre sono patrimonio comune della coalizione. La figura del nuovo Presidente della Repubblica deve garantire l’autorevolezza, l’equilibrio, il prestigio internazionale di chi ha la responsabilità di rappresentare l’unità della Nazione”.

E quella figura, secondo il centrodestra unito, è incarnata da Berlusconi. Sottolinea infatti il comunicato: “Alla luce di queste considerazioni il centro-destra, che rappresenta la maggioranza relativa nell’assemblea chiamata ad eleggere il nuovo Capo dello Stato, ha il diritto e il dovere di proporre la candidatura al massimo vertice delle Istituzioni. I leader della coalizione hanno convenuto che Silvio Berlusconi sia la figura adatta a ricoprire in questo frangente difficile l’Alta Carica con l’autorevolezza e l’esperienza che il Paese merita e che gli italiani si attendono”.

E in conclusione, i leader formulano la loro richiesta: “Gli chiedono pertanto di sciogliere in senso favorevole la riserva fin qui mantenuta. Su questa indicazione, le forze politiche del centro-destra lavoreranno per trovare le più ampie convergenze in Parlamento e chiedono altresì ai Presidenti di Camera e Senato di assumere tutte le iniziative atte a garantire per tutti i 1009 grandi elettori l’esercizio del diritto costituzionale al voto”, termina la nota.

Il sostegno del Partito popolare europeo

Ulteriore sostegno al Cavaliere è arrivato anche dal capogruppo del Partito popolare europeo, Manfred Weber, che nella giornata di gioverdì 13 gennaio è stato ospite del leader di Forza Italia a Villa Grande. Durante l’incontro, Berlusconi ha scattato foto e fatto video che ha poi postate sul suo profilo Instagram. Ha detto a proposito: “Ho incontrato Manfred Weber, capogruppo del Partito Popolare europeo al Parlamento europeo. Abbiamo parlato della pandemia, del lavoro fatto sul green pass, della situazione economica, del necessario controllo delle frontiere. Ci sono grandi sfide che attendono l’Unione e noi del Ppe abbiamo le migliori soluzioni per affrontarle. Ringrazio lui e tutto il partito per il sostegno”. Weber ha confermato le parole dell’ex premier: “Berlusconi ha il totale sostegno della nostra famiglia politica”, ha dichiarato.