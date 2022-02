Sanremo 2022, Jovanotti ospite non annunciato con Morandi: è polemica

Non sono mancate le polemiche dopo la serata dedicata alla cover vinta da Gianni Morandi e Jovanotti. Amadeus risponde alle critiche sollevate.

È tutto pronto per il gran finale di Sanremo 2022: grandi ospiti che si alterneranno ai cantanti in gara e una Sabrina Ferilli pronta a condurre, insieme ad Amadeus, quest’ultimo appuntamento. Sanremo 2022 continua a registrare numeri impressionanti in termini di share e a ciò si è aggiunto anche un grande successo anche sul web. Ed è proprio dal web che è partita l’ultima polemica dopo la serata di ieri dedicata alle cover.

La polemica

La polemica riguarda Gianni Morandi, accusato di ricevere favoritismi per aver portato con sé, sul palco, Jovanotti. Sono tre, in particolare, le questioni sollevate dai giornalisti e che sono state riportate ad Amadeus nel corso della conferenza stampa tenutasi oggi. La prima questione riguarda l’aver violato il regolamento: ogni cantante avrebbe dovuto comunicare il nome dell’ospite entro il 24 gennaio. Il secondo punto, invece, è legato al fatto che Gianni Morandi ha portato sul palco anche delle sue canzoni e, per ultimo, il fatto che abbia beneficiato del cosiddetto “effetto traino” perché, dopo il medley, Jovanotti è tornato sul palco con una sua esibizione.

La risposta di Amadeus

Amadeus, che ha sempre risposto a critiche, dubbi e osservazioni sulle scelte fatte nel corso di questo suo terzo Sanremo, non si è tirato indietro neanche questa volta e ha risposto a tutte le domande dei giornalisti sul tema. Sulla scelta di Morandi di cantare delle sue canzoni, Amadeus ha risposto così: «I cantanti in gara hanno la possibilità di portare e interpretare il brano che desidera. Dov’è la scorrettezza di esibirsi in un proprio brano?». Ed ha aggiunto poi: «I cantanti non sono obbligati ad annunciare un mese prima l’ospite in gara. Può essere che un ospite possa avere il Covid: i cantanti hanno la possibilità di chiamarne un altro all’ultimo minuto».

A chi, invece, dice che il vincitore della serata dedicata alle cover abbia potuto in qualche modo potuto beneficiare dell’effetto traino, risponde Stefano Coletta, il Direttore di Rai1. «Pensate davvero che Jovanotti abbia aggiunto qualcosa in più rispetto al duetto due ore dopo il medley? Duetto che, di per sé, era straordinario e finirà nelle teche della Rai?».