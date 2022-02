Rider 20enne aggredito da una decina di ragazzi a calci e pugni

A scatenare la rissa nel centro di Roma un battibecco, in corso le indagini per identificare gli aggressori

Un giovane rider afghano di 20 anni ha subito un’aggressione nella tarda serata di venerdì, da parte di una comitiva di una decina di ragazzi ubriachi in piazza delle Cinque Lune, vicino piazza Navona.

“Mi hanno circondato in un vicolo e massacrato”, ha dichiarato il ragazzo, arrivato all’ospedale Santo Spirito con un occhio livido e uno zigomo gonfio.

Esclusa la matrice razziale

I militari hanno escluso, a seguito della testimonianza del rider, la matrice razziale. L’aggressione, com è stato spiegato dalla vittima, è nata a seguito di un battibecco dopo la richiesta del rider ai ragazzi di lasciare libero il passaggio per effettuare una consegna di lavoro. Dalle parole si è passati a calci e pugni contro il ragazzo, ma all’arrivo dei carabinieri e dell’ambulanza il gruppo si era già dileguato. Si cerca nelle immagini delle telecamere di sorveglianza per arrivare ad identificare il branco.