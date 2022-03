Ucraina, atterrati i primi bambini malati oncologici: 12 minori, riceveranno cure a Milano

Ucraina, nella mattina di oggi sono atterrati i primi bambini malati oncologici: si tratta di 12 minori, tutti accompagnati dai loro famigliari, che riceveranno le cure presso alcune strutture ospedaliere di Milano.

Sono per lo più donne e minori, i cittadini ucraini arrivati in Italia dall’inizio della guerra in Ucraina. Si tratta di 3.840 persone, di cui 1.890 sono donne, 1.380 minori e 570 uomini. A diffondere questi dati è il Viminale, che ha diramato le linee guida da seguire in merito all’accoglienza dei cittadini ucraini in fuga dalla guerra contro la Russia. Nel frattempo, il nostro Paese ha aperto le porte ai rifugiati più deboli, malati che a causa del conflitto non possono più essere sottoposti a un ciclo di cure e assistenza in sicurezza. Nella giornata di oggi, viene riportato, sono atterrati i primi bambini malati oncologici provenienti dall’Ucraina.

Arrivati i primi bambini ucraini malati oncologici

Il volo con a bordo i piccoli pazienti è stato coordinato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia. Sono arrivati in Italia grazie a un corridoio umanitario organizzato dall’associazione Soleterre, e hanno affrontato un viaggio di circa 800 chilometri tra treno, pullman e aereo. I bimbi, tutti accompagnati dai loro famigliari, sono atterrati all’aeroporto di Linate alle ore 13:55. Ad accoglierli il presidente di Soleterre, Damiano Rizzi, così come anche il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Lo stesso presidente, su Facebook, ha raccontato: “Regione Lombardia è riuscita a portarli al sicuro grazie all’eccezionale lavoro della Onlus Soleterre, in collaborazione con Areu, San Matteo di Pavia e Istituto dei Tumori di Milano, dove saranno curati con tutta l’assistenza di cui hanno bisogno“. “Sono davvero orgoglioso – ha proseguito il governatore lombardo – per la concretezza e la rapidità con cui abbiamo agito in una situazione così delicata. Il nostro impegno non termina qui, continueremo a lavorare per sostenere chi soffre e necessita di aiuto”.

In tutto si contano quindi 12 piccoli pazienti oncologici. Hanno lasciato d’urgenza l’ospedale di Kiev, finito sotto le bombe della guerra. I bambini sono stati accolti in tre ospedali lombardi. Nel pomeriggio di oggi, al San Matteo di Pavia sono già stati accolti 4 bambini, tutti tra i 7 e i 17 anni, mentre in serata verranno ospitati anche altri due bimbi più piccoli. Presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, invece, riceveranno le cure una ragazzina di 15 anni e un ragazzino di 13 anni, mentre in serata è atteso l’arrivo di un altro paziente. Infine, all’ospedale Del Ponte di Varese questa sera verranno accolti tre bambini.