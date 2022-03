Tessera sanitaria 2022: le novità in arrivo da marzo

Dal 1° marzo è cambiata la tessera sanitaria, con modifiche più di forma che di sostanza. La nuova carta arriverà direttamente a casa.

Tutto nasce da un decreto del Mef pubblicato in Gazzetta Ufficiale a fine marzo 2022 ma in vigore dall’inizio dello stesso mese.

Sta per arrivare la nuova tessera sanitaria. Dal primo marzo 2022 è cambiata la veste grafica del documento. I cambiamenti, introdotti da un decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze, riguardano più l’apparenza che la sostanza. La nuova tessera è sempre un documento plastificato della grandezza di una carta di credito. Come in precedenza servirà per accedere al Servizio sanitario nazionale (per visite, esami di laboratorio, ricoveri, ecc.) e fungerà anche da codice fiscale, oltre che da Carta nazionale dei servizi per avere accesso ai portali della Pubblica Amministrazione.

Le novità della tessera sanitaria

Le novità riguardano la scomparsa del simbolo della regione di residenza nella parte anteriore del documento, nella parte bassa a destra. Inoltre saranno presenti le diciture bilingui (italiano e tedesco) per i cittadini della provincia autonoma di Bolzano. Altra novità nel caso in cui il nominativo dell’intestatario presenti caratteri diacritici (ovvero dei segni aggiunti alle lettere). In questo caso saranno riportati sul documento su due righe incolonnate. Nella prima il nominativo con i simboli e nella seconda senza.

Verranno mantenuti i sei anni di validità (o fino alla scadenza del permesso di soggiorno per i cittadini extra-Ue) e di un anno dalla nascita. Sul retro della carta rimarrà la tessera europea di assicurazione di malattia, che permetterà al possessore di accedere alle prestazioni sanitarie negli stati Ue. La nuova carta, alla scadenza della vecchia tessera, verrà spedita a casa dall’Agenzia delle Entrate.

Cosa si trova nella parte anteriore

Davanti, nella parte anteriore della nuova tessera, saranno riportati i seguenti dati, partendo dall’alto in basso e da sinistra verso destra:

Codice fiscale

Data di scadenza

Cognome

Nome

Sesso

Comune di nascita

Provincia di nascita

Data di nascita

Tre lettere in formato Braille standard a sei punti, corrispondenti a tre lettere del codice fiscale del titolare

Nella parte in basso a destra sparisce il logo della Regione di residenza all’interno del rettangolo con la dicitura «dati sanitari regionali».

Cosa c’è sul retro della carta

La parte posteriore della nuova carta riporta la tessera europea di assicurazione malattia, vale a dire le informazioni per ricevere assistenza sanitaria in uno dei paesi membri dell’Unione Europea. Qui si trova, sempre dall’alto in basso e da sinistra a destra: