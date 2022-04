«Prof, mi ha messo troppe note»: e lo studente gli punta la pistola alla tempia

Ma lui si difende: «Era solo uno scherzo». L’episodio è stato filmato dai compagni di scuola e finito in rete.

Ora rischia di passare guai seri dopo che la scuola ha segnalato l’episodio alle autorità giudiziarie.

«Prof, dobbiamo regolare una questione: mi ha messo troppe note e sta sbagliando». E dopo queste parole minacciose un docente di matematica ha visto spuntare una pistola da dietro la schiena. Gliela stava puntando alla tempia uno dei suoi studenti, un ragazzino di 15 anni. Era una pistola giocattolo, ma il prof non poteva certo saperlo. Intanto i compagni di classe del ragazzo stavano riprendendo tutta la scena coi telefonini. E il filmato, postato prima sulla chat della scuola, è finito sul web.

Ora lo studente rischia: denuncia in arrivo per lui

È successo martedì scorso, il 29 marzo, in un istituto tecnico in provincia di Firenze. E adesso, riferisce il Corriere Fiorentino, rischia di passare un brutto quarto d’ora il 15enne autore del gesto, un ragazzo di origini straniere. La scuola, ma non il docente, ha segnalato infatti quanto accaduto alla Procura minorile che ha già denunciato lo studente per minacce. Un’accusa aggravata dal movente del gesto (il bullismo) ai danni di incaricato di servizio pubblico (il professore), oltre che dal fatto di aver interrotto un servizio pubblico (la lezione scolastica).

È stata perquisita anche la casa del ragazzo, ma non sono state trovate armi. Sequestrato il cellulare dello studente che si è detto stupito per la reazione davanti a quello che giudica un semplice «scherzo». Ma non è la prima volta, riferisce il Corriere Fiorentino, che il ragazzo crea problemi in classe, offende i professori e interrompe prepotentemente le lezioni.