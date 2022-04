Auto si schianta contro un albero: muore sul colpo ragazza di 23 anni

Incidente mortale nel Trevigiano, dove all’alba un’auto con quattro ventenni a bordo è finita contro un albero a lato della strada.

Nello scontro ha perso la vita una giovane ventitreenne. Feriti gli altri tre ragazzi a bordo ma non sono in pericolo di vita.

Tragico incidente stradale all’alba in provincia di Treviso. Quattro amici, tutti tra i 22 e i 23 anni, viaggiavano su una Golf. Tornavano da una serata in discoteca a Jesolo. Stavano percorrendo la statale Pontebbana in direzione Conegliano quando, sul confine tra Spresiano e Ponte della Priula, il guidatore ha perso il controllo del mezzo.

La macchina è finita come un proiettile contro un platano sul ciglio della strada, poi ha finito la sua corsa dall’altro lato della carreggiata. Nello schianto una delle ragazze a bordo è deceduta all’istante. La vittima del mortale incidente è Samira Fakihi, 23 anni, di Mareno di Piave. Al momento dell’impatto era seduta sul sedile posteriore.

Gli altri tre viaggiatori sono rimasti feriti. Sul luogo dell’incidente sono giunti prontamente i soccorsi: il personale del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale. I giovani feriti sono stati trasportati all’ospedale al Ca’ Foncello di Treviso. Hanno riportato lesioni di gravità media e non rischiano la vita.