Draghi vola da Macron. Per parlare di Ucraina, energia e difesa europea

Il premier italiano all’Eliseo per parlare di difesa europea, crisi ucraina, diversificazioni delle fonti di energia e di approvvigionamento.

Un incontro per consolidare le relazioni italo-francesi. Sul tavolo dei due leader anche il tema della Libia, delle migrazioni e gli sviluppi dopo la Conferenza sul Futuro dell’Europa.

Cena di lavoro per Mario Draghi e Macron. Il premier italiano è arrivato oggi all’Eliseo, accolto dal presidente francese Emmanuel Macron nel cortile d’onore del palazzo presidenziale, dove i due leader si sono scambiati un abbraccio e una stretta di mano.

L’incontro, fanno sapere da palazzo Chigi, “sarà l’occasione per fare il punto sui dossier cruciali dell’agenda europea in vista dei prossimi appuntamenti: i Vertici del G7 e della Nato in programma a fine mese e il Consiglio europeo del 23 e 24 giugno a Bruxelles”.

I temi del colloquio, dalla crisi ucraina alla difesa europea

Al centro dell’incontro tra due presidenti, prosegue la nota, “gli sviluppi della guerra in Ucraina e il sostegno a Kiev, la sicurezza alimentare, il rafforzamento dell’autonomia europea in materia di Difesa e di Energia, nell’ottica di una strategia energetica diversificata e di una minore dipendenza energetica dalla Russia”.

Ma nel colloquio troveranno spazio anche i dossier su Libia, migrazione, oltre a quanto seguito alla Conferenza sul Futuro dell’Europa. Ci sarà anche spazio per discutere “delle ottime relazioni bilaterali tra Italia e Francia, in seguito alla firma del Trattato del Quirinale”. E, in generale, per parlare della possibilità di azioni e iniziative comuni tra i due Paesi sullo scacchiere europeo e internazionale.