M5s: al via le ‘parlamentarie’ per scegliere i candidati alle prossime elezioni

I pentastellati al voto sulla piattaforma SkyVote per scegliere i candidati alle Politiche del 25 settembre 2022.

Dovranno votare su tre schede: una per la Camera, una per il Senato e una per il ‘listino’ proposto da Giuseppe Conte con i nomi – tra gli altri – di Appendino, De Raho, Patuanelli, Scarpinato.

Sono cominciate alle 10, e si concluderanno alle 22, le ‘parlamentarie’ M5s: le votazioni on line per vagliare le circa duemila autocandidature per comporre le liste elettorali in vista del voto del 25 settembre. Ogni iscritto avrà la possibilità di esprimere al massimo tre preferenze.

Si voterà anche sul ‘listino’ proposto da Giuseppe Conte e che contiene i nomi da “inserire con criterio di priorità nelle liste di candidati in uno o più collegi plurinominali”. Nel “listino” proposto dall’ex premier appaiono i nomi di Appendino, De Raho, Castellone, Colucci, Costa, De Santoli, Floridia, Gubitosa, Licheri, Patuanelli, Ricciardi, Scarpinato, Silvestri, Todde e Turco.

Il voto – che si svolgerà sulla piattaforma SkyVote – sarà quindi articolato dunque su tre schede: una scheda per la Camera, una per il Senato e l’altra per il ‘listino’.

“Dalla parte giusta, cuore e coraggio per l’Italia di domani”. Con questo slogan il Movimento Cinque stelle ha lanciato il suo programma per le prossime elezioni politiche del 256 settembre. Un programma in tredici pagine che sostanzialmente ricalca i nove punti del documento con cui Giuseppe Conte andò a Palazzo Chigi da Mario Draghi, dando di fatto il via alla crisi che ha portato alle dimissioni del presidente del Consiglio e allo scioglimento delle Camere.

I commenti di Taverna e Toninelli

“Ancora una grandissima prova di democrazia. I nostri cittadini al servizio del Paese e delle Istituzioni. È una delle cose che ci distinguono dagli altri: noi vogliamo scegliere, noi possiamo scegliere”. Così in un post la vicepresidente M5s Paola Taverna, che invita gli iscritti Cinque stelle a votare e manda “un forte in bocca al lupo a tutti i candidati”.

A Taverna fa eco il il senatore M5s Danilo Toninelli, sempre in post. “Votiamo i nostri portavoce del M5S! Cerchiamoli nei listini liberi e aperti, dove tutti partono dalla stessa linea di partenza. I listini bloccati lasciamoli alla Meloni o a Letta. Una candidata come Chiara Appendino merita di essere eletta perché ha preso più voti dagli iscritti grazie al suo eccellente lavoro da sindaca, non perché è blindata da una scelta che non ha nulla a che vedere con la democrazia diretta. Lei e tanti altri come lei, si meritano questo!”.