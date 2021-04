Vaccini, 15 milioni di dosi di J&J andate perdute per un “errore umano”

15 milioni di dosi del vaccino Johnson & Johnson sarebbero dovute partire dallo stabilimento di Baltimora. Ma ora le consegne di decine di milioni di dosi sono a rischio e sono già previsti i ritardi nelle spedizioni.

Sprechiamo dosi come ne avessimo. Mentre il Lazio lancia l’allarme sull’esaurimento delle dosi, 15 milioni dosi di vaccino Johnson & Johnson sono andate perdute. A dirlo il New York Times che racconta quanto accaduto in uno stabilimento di Baltimora, nel Maryland. Un episodio denunciato come un “un errore umano”. Cos’è accaduto? “I lavoratori hanno accidentalmente fuso gli ingredienti dei vaccini diverse settimane fa, rovinando circa 15 milioni di dosi del vaccino di Johnson & Johnson e costringendo le autorità di regolamentazione a ritardare l’autorizzazione delle linee di produzione dell’impianto“, fa sapere la testata. “L’impianto è gestito da Emergent BioSolutions, un partner di produzione sia di Johnson & Johnson che di AstraZeneca. I funzionari federali hanno attribuito l’errore all’errore umano”, sottolinea il New York Times.

Leggi anche: Covid, Cina: da Stati Uniti manipolazione politica sul rapporto dell’Oms

Le consegne di decine di milioni di dosi del vaccino J&J, che nel prossimo mese dovevano partire proprio dallo stabilimento di Baltimora, sono adesso a rischio. E sono previsti conseguenti ritardi nelle spedizioni. Intanto, in Italia, la prima fornitura di vaccini J&J ammonterà a quattro milioni e mezzo di dosi. Lo ha ricordato Guido Bertolaso, consulente della Regione Lombardia alla campagna vaccinale. Complessivamente le dosi assegnate all’Italia sono 27 milioni, sui 200 milioni totali acquistati dall’Unione Europea. Con l’arrivo della prima fornitura di Johnson & Johnson in Italia si dovrebbe riuscire a somministrare 500mila dosi di vaccino al giorno.

Vaccini nelle farmacie

Intanto, dal 20 aprile, il vaccino Johnson & Johnson arriva nelle farmacie del Lazio, dove ci si potrà vaccinare contro il Covid-19. A dirlo è stato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. “Il 20 aprile apriremo alle farmacie. Tra qualche giorno inizieremo la distribuzione col vaccino Johnson & Johnson. Ci si potrà prenotare nel nostro portale, andare nella farmacia che si sceglie all’orario prestabilito e vaccinarsi, ma il numero delle farmacie è talmente enorme che o c’è il vaccino o le dosi annunciate bastano per pochi giorni”, spiegava il Presidente della Regione.