Sondaggi, la Lega sotto il 23%: non accadeva da tre anni

Gli ultimi sondaggi realizzati mettono a fuoco gli scenari politici che si agitano in Italia. Il fattore più rivelante sembra essere la perdita della Lega, accompagnata da un aumento di Fratelli d’Italia.

Ahia, Matteo Salvini. Questo momento, prima o poi, sarebbe arrivato. Quel momento in cui il leader della Lega, forte dei consensi ottenuti in questi anni, avrebbe iniziato ad avere qualche segnale di malcontento dai suoi elettori. Avrebbe, cioè, iniziato a perdere. Sono lontani, infatti, i tempi di un Matteo Salvini deciso, sicuro e coerente. Il Salvini di oggi sembra essere più una bandiera che segue il vento, a metà tra dichiarazioni di consenso, poi di critica e poi di nuovo di consenso al Governo Draghi di cui, però, fa parte. Non erano stati in pochi a vedere nell’appoggio da parte della Lega al nuovo esecutivo un segnale di cedimento e di incoerenza. La Lega, prima all’opposizione e contraria al nuovo Presidente del Consiglio, è poi scesa a patti passando alla maggioranza nel nuovo esecutivo.

Mario Draghi ha cambiato gli equilibri, ha rimescolato i partiti, ha modificato le forze. Secondo un sondaggio Ipsos di qualche tempo fa, nelle prime settimane come presidente del Consiglio, la figura del nuovo Premier sembrava convincere il 48% degli elettori. Delusi il 28%, mentre il restante 24% degli intervistati non esprimeva una valutazione. Secondo gli italiani, a beneficiare maggiormente del cambio di guardia sarebbe stata maggiormente la Lega, secondo il 23% delle risposte. Il partito di Matteo Salvini è primo partito in Italia e sembrava avere, almeno fino a questo momento, tutti i numeri per trasformarsi in una forza di Governo dal peso effettivo.

Draghi, insomma, sembrava fare bene al partito ma meno a Matteo Salvini in quanto leader. Secondo il già citato sondaggio Ipsos, ad essere primo nel gradimento degli italiani è Giuseppe Conte, con il 61% delle preferenze. Secondo il ministro della Salute Roberto Speranza al 41%; terza la presidente FdI Giorgia Meloni al 37%; quarto Matteo Salvini al 33%, seguito dal segretario Pd Enrico Letta al 32%; da Silvio Berlusconi al 29%; da Vito Crimi al 18% e infine da Matteo Renzi al 12%.

Cosa dicono i numeri, ora

Tuttavia, i sondaggi politici di Piazzapulita basati sui dati della società di rilevazioni Index Research, indicano che la Lega perde punti, mentre quasi tutti gli altri partiti salgono. Il Carroccio perde più di mezzo punto percentuale in una settimana, scendendo dello 0,6%. Un decremento che era stato già segnalato dal sondaggio Swg per il Tg di La7 di lunedì scorso. Il partito di Matteo Salvini, pur restando primo in Italia, è ora al 23,5%. Il Partito Democratico guadagna lo 0,3% ed è al 18,8%. Fratelli d’Italia è al 16,8% e avanza di uno 0,3% , mentre il Movimento 5 Stelle cresce di mezzo punto percentuale ed è al 16%. Merito, forse, dei due nuovi leader, Enrico Letta per il PD e Giuseppe Conte per il M5s. Perde qualcosa Forza Italia, al 6,5% perdendo lo 0,4%. Azione, di Carlo Calenda, è ferma al 3,7% , in calo dello 0,1%. Sinistra Italiana è al 3,6% e Italia Viva al 2,7% (-0,1%).

Anche per l’ultimo sondaggio politico di Swg per il Tg di La7 di lunedì , cala il consenso della Lega dello 0,7% , scendendo al 22,6% rispetto al 23,3 di una settimana fa. Avanza anche Fratelli d’Italia, passando dal 17,1% al 17,7 con un guadagno dello 0,6% nelle intenzioni di voto. In leggera flessione il PD, con un calo di meno 0,2%. Scende dello 0,1% anche il M5s, ora quarto partito. Forza Italia si attesta al 6,5; Azione al 3,2 ; Sinistra Italiana 2,5%.