Texas, sparatoria in un’azienda: un morto e 6 feriti, arrestato il killer

Una persona è morta nel corso di una sparatoria in Texas, mentre altre sei sono rimaste gravemente ferite. Ad aprire il fuoco un dipendente di un’azienda, dove in quel momento si trovavano anche diversi altri impiegati. Il killer si è successivamente dato alla fuga, ma le forze dell’ordine lo hanno individuato e arrestato.

Paura negli Stati Uniti. Un uomo, a poche ore dall’annuncio di una stretta sulle armi da fuoco da parte del presidente Joe Biden, ha dato vita in Texas ad una sparatoria. Il killer si trovava presso l’azienda in cui lavorava, la nota Kent Moore Cabinets di Bryan, che produce arredi per la casa, quando intorno alle 14.30 locali di giovedì 8 aprile ha iniziato a sparare contro i colleghi. Uno di loro è deceduto, mentre altri sei sono rimasti feriti. Cinque di questi ultimi sono gravi: i medici sono riusciti a stabilizzare le condizioni di due, mentre gli altri tre lottano ancora tra la vita e la morte. L’aggressore è successivamente fuggito, ma le forze dell’ordine sono riuscite a identificarlo grazie alle testimonianze degli altri presenti e a trovarlo dopo alcune ore. Al momento dell’arresto ha anche ferito un agente, il quale è stato anch’egli trasportato in ospedale. Non è in pericolo di vita.

Leggi anche -> Picchia e uccide sua figlia di 2 anni. La bambina aveva gravi lesioni

Chi è l’autore della sparatoria in Texas

Il killer della Kent Moore Cabinets è Larry Winston Bollin, 27 anni, originario di Iola, in Texas. Gli inquirenti credono che l’uomo al momento sia l’unico responsabile della sparatoria in azienda. Il movente, tuttavia, è ancora da chiarire. L’uomo è stato arrestato circa due ore dopo l’inizio della fuga a Bedias, una piccola comunità a circa 40 chilometri a nord est di Bryan, dove ha sede la catena di produzione di arredi per la casa. Adesso si trova nel carcere della contea di Grimes e viene trattenuto con una cauzione fissata ad un milione di dollari. L’accusa è di omicidio volontario.

Leggi anche -> Mafia: blitz Messina e 33 misure cautelari

Ad annunciare l’arresto di Larry Winston Bollin è stato il governatore del Texas, Greg Abbott, il quale ha anche rivolto un pensiero alle famiglie delle vittime: “Ho lavorato a stretto contatto con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Texas e i Texas Rangers mentre hanno assistito le forze dell’ordine locali nel dare una risposta rapida a questo atto criminale. I loro sforzi hanno portato all’arresto del presunto autore della sparatoria”, ha detto.

Soltanto poche ore prima all’interno di una abitazione in South Carolina un uomo ha aperto il fuoco uccidendo cinque persone, tra cui due bambini. La sparatoria della Kent Moore Cabinets in Texas è dunque soltanto l’ennesimo atto di violenza negli Stati Uniti. Esso si aggiunge a quelli dei giorni precedenti, come la sparatoria del 6 aprile scorso in Maryland (dove è stato ucciso anche l’aggressore), la strage nel supermercato in Colorado e quella nella città di Orange, a sud di Los Angeles.