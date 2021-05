Anticipazioni Domenica In 2 maggio: gli ospiti di Mara Venier

Domenica 2 maggio torna Domenica In dalle 14: il contenitore domenicale condotto da Mara Venier vedrà l’alternarsi di ospiti famosi che si sottoporranno alle domande della padrona di casa. Chi ci sarà in questa puntata molto ricca?

Domenica In si conferma come uno dei programmi più seguiti della stagione televisiva, un contenitore capace di intrattenere tra commozione e divertimento il pubblico da casa.

A dare il benvenuto all’interno dello studio della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo ci sarà sempre Mara Venier, attrice e presentatrice di riferimento del panorama del piccolo schermo italiano, un’amatissima protagonista che si conferma capace di accogliere con garbo ed empatia celebri esponenti del mondo dello spettacolo nel suo salotto televisivo.

Domenica In: approfondimento Covid-19 nella prima parte del programma

Chi saranno gli ospiti che si alterneranno in questa puntata di Domenica In, programma del pomeriggio di Rai Uno campione di ascolti? Ad aprire la trasmissione ci sarà il consueto spazio di aggiornamento dedicato al Covid-19 con ospiti esperti e approfondimenti sulla situazione vaccinale in Italia. La puntata numero trentatré di questa stagione vedrà tra gli ospiti il Professor Pierpaolo Sileri, sotto segretario alla Sanità dell’attuale governo italiano, il direttore del “Giornale nuovo” Alessandro Sallusti, in collegamento da Milano, il cantante Albano e la giornalista Rai Giovanna Botteri. Questi i protagonisti dello spazio iniziale, incentrato sulla pandemia globale che, da oltre un anno, ha fermato molta parte delle attività economiche del nostro Paese.

Messa da parte la cronaca e l’attualità si passerà poi alle interviste, molto attese dal pubblico che si sintonizza puntualmente ogni domenica pomeriggio su Rai Uno per conoscere i retroscena inediti della vita privata di molti vip italiani, le loro paure, i loro amori e i momenti più importanti delle loro carriere. Sulle bianche poltrone di Domenica In nella puntata del 2 maggio troverà spazio la showgirl ed attrice Ambra Angiolini, che parlerà dei suoi progetti di vita con Massimiliano Allegri e del suo futuro professionale nel mondo del cinema e della tv.

2 maggio: spazio alla musica nel salotto di Mara Venier

L’ospite musicale della puntata sarà Alessandra Amoroso, talento italiano lanciato dalla trasmissione Amici di Maria De Filippi: la cantante salentina sarà intervistata da Mara e si esibirà anche in un medley dei suoi successi musicali più amati, accompagnati dai suoi due ultimi singoli usciti di recente, dal titolo “Piuma” e “Sorriso grande“.

Ci sarà ulteriore modo di divertirsi con la musica nella puntata di Domenica In in onda il 2 maggio: ospite in studio un altro talento della scuola di Amici, il cantautore Enrico Nigiotti, vero e proprio sex symbol, che presenterà il suo nuovo pezzo dal titolo “Notti di luna“. A completare la puntata sarà la presenza di Eva Grimaldi, ospite insieme alla sua compagna Imma Battaglia: le due donne, più innamorate che mai, racconteranno a Mara la loro quotidianità e tutti i segreti del loro amore, vissuto sempre con il sorriso.