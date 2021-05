Bollettino coronavirus 8 maggio: 10.176 contagi, 224 decessi

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 6 maggio, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 10.176 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 10.554. Sono invece 224 le vittime in un giorno, in aumento rispetto alle 207 di ieri.

Sono 338.436 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri i test erano stati 328.612. Il tasso di positività è del 3%, in leggero calo rispetto al 3,2% di ieri.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia sono 2.211, in calo di 42 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, sono stati 110. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 15.799 persone, in calo di 552 unità rispetto a ieri.

Le Regioni

D’Amato (Lazio), ‘oggi meno di 1.000 positivi, 999 casi e 15 morti’

“Oggi nel Lazio, su oltre 16mila tamponi (+385) e oltre 23mila antigenici per un totale di quasi 40mila test, si registrano 999 casi positivi (-64), 15 decessi (-2) e +1.354 guariti. Diminuiscono i casi, i decessi e i ricoveri, mentre sono stabili le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2%. I casi a Roma città sono a quota 500″. Lo riferisce l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, nel bollettino al termine della videoconferenza della task-force regionale per Covid-19 con i direttori generali delle Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Puglia, 979 casi su 11.543 test, 21 morti

Sono in risalita i nuovi casi positivi al covid 19 oggi in Puglia a fronte di un lieve calo dei test. Sostanzialmente stabili i decessi. Continuano ad aumentare i guariti a un ritmo costante e pertanto prosegue la flessione degli attuali positivi e dei ricoverati. Sono i dati del bollettino epidemiologico quotidiano stilato dalla Regione, sulla base delle informazioni del Dipartimento della salute.

Oggi su 11.543 tamponi sono stati rilevati 979 contagi: 278 in provincia di Bari, 89 in provincia di Brindisi, 136 nella provincia Bat, 130 in provincia di Foggia, 202 in provincia di Lecce, 140 in provincia di Taranto, 4 casi di provincia di residenza non nota. Ieri i nuovi casi erano 870 su 11.686 test. Sono stati registrati 21 decessi: 11 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. Ieri i morti erano 20. In tutto hanno perso la vita per il covid 6.078 persone.

Ancora 875 casi in Emilia-Romagna superati i 13mila morti

Sono 875 i nuovi casi di positività al Coronavirus riscontrate nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna sulla base di 30.214 tamponi (fra molecolari e antigenici) refertati. Calano ancora i ricoveri e si contano ancora 15 morti, di età compresa fra i 60 e i 91 anni che fanno superare la soglia dei 13mila dall’inizio della pandemia in regione. Dei nuovi positivi 342 sono asintomatici e l’età media è di 36,7 anni. I casi attivi scendono a 37.685, il 95,8% dei quali in isolamento domiciliare, perché non richiedono cure particolari. I ricoverati scendono ancora: sono 189 in terapia intensiva, sei in meno rispetto a ieri e 1.365 negli altri reparti Covid (-51). La provincia dove si registra il numero maggiore dei contagi è Bologna (198), seguita da Reggio Emilia (150) e Parma (134). Le quindici nuove vittime sono cinque nel Bolognese, tre a Modena e Reggio Emilia, due a Parma e a Ferrara. Nessun decesso nelle province di Piacenza, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Il totale dei morti in Emilia-Romagna è di 13.007.

In Toscana 676 nuovi casi e 21 decessi

I ricoverati sono 1.322 (44 in meno rispetto a ieri), di cui 214 in terapia intensiva (6 in meno). In Toscana sono 676 i nuovi contagiati dal Covid (652 confermati con tampone molecolare e 24 da test rapido antigenico), che portano il numero totale a 232.536 dall’inizio dell’emergenza coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 208.320 (89,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 13.829 tamponi molecolari e 13.395 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,5% è risultato positivo. Sono invece 9.236 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 7,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 17.843, -1,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.322 (44 in meno rispetto a ieri), di cui 214 in terapia intensiva (6 in meno). Oggi si registrano 21 nuovi decessi: 15 uomini e 6 donne con un’età media di 76 anni.

Basilicata, 121 contagi e 2 decessi

In Basilicata sono 121 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 (117 sono residenti), su un totale di 1.488 tamponi molecolari, e si registrano due decessi. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Le persone decedute risiedevano a Castelluccio Superiore e Pescopagano. I lucani guariti o negativizzati sono 266.

Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi sono 5.820 (-151), di cui 5.664 in isolamento domiciliare. Sono 17.954 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 527 quelle decedute. In lieve calo il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 156 (-1): al San Carlo di Potenza 35 nel reparto di malattie infettive, 32 in pneumologia, 11 in medicina d’urgenza, 13 in medicina interna Covid, 4 in terapia intensiva; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 32 nel reparto di malattie infettive, 17 in pneumologia, 9 in medicina interna Covid e 6 in terapia intensiva. In calo il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, sono 7 (-3). Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 333.539 tamponi molecolari, di cui 306.051 sono risultati negativi, e sono state testate 193.061 persone.

In Abruzzo 85 nuovi positivi e 6 vittime

Sono 85 i nuovi contagiati da coronavirus in Abruzzo. Hanno età compresa tra 5 e 88 anni. Di essi 40 sono residenti in provincia dell’Aquila; 17 in quella di Chieti; 9 nel Pescarese, 16 in provincia di Teramo e 3 di fuori regione o con residenza in accertamento. I positivi vengono fuori dall’esame di 3.855 tamponi molecolari e di 3.140 test antigenici. Sono sei le nuove vittime e sono 62.115 i guariti (+168). Complessivamente in regione al momento si contano 7.822 positivi (-89): 281 sono ricoverati in area medica (-26), 28 in terapia intensiva (+1) e 7.513 in isolamento domiciliare (-64).

Valle D’Aosta, un decesso e 40 nuovi contagi

Un decesso e 40 nuovi contagi che portano in Valle D’Aosta da inizio epidemia il totale di persone affette da Covid 19 a 11.209. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione che rileva oggi 605positivi attuali, – 25 rispetto a ieri, di cui 25 ricoverati in ospedale, 9 in terapia intensiva, e 571 in isolamento domiciliare.

I guariti sono saliti di 64 unità rispetto a ieri raggiungendo quota 10.142. I tamponi fino ad oggi effettuati sono 118.570, + 701 rispetto a ieri, di cui 26.243 processati con test antigienico rapido. I decessi di persone risultate positive al coronavirus in Valle d’Aosta da inizio emergenza sono 462.

In aggiornamento