Previsioni Meteo DOMANI domenica 16

Nella giornata di domani domenica le previsioni meteo del 16 maggio. Al nord cieli nuvolosi con addensamenti in aumento e rovesci serali. Al centro cieli coperti per tutta la giornata. Al sud nubi sparse con alternanza di schiarimenti e addensamenti sparsi. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di domenica 16 maggio

Nord:

Spesse velature su Piemonte e Liguria centro occidentale. Nubi sparse sul restante settentrione con qualche debole piovasco a ridosso delle aree alpine e prealpine. Nel corso del pomeriggio aperture sempre più ampie salvo una persistente nuvolosità su parte del triveneto con rovesci fino a termine giornata specie, su Friuli-venezia giulia.

Centro e Sardegna:

Bel tempo sull’isola con cielo sereno o al più velato; annuvolamenti medio-alti sulle regioni peninsulari e qualche nube più compatta sulle aree appenniniche con associati deboli piovaschi, localmente più consistenti su alta Toscana. Ampi rasserenamenti a partire dal pomeriggio.

Sud e Sicilia:

Condizioni di tempo stabile con cielo in prevalenza sereno.

Temperature:

Minime in lieve calo su puglia meridionale; stazionarie sul resto del sud peninsulare, pianure ed aree pedemontane settentrionali; in generale aumento sul resto del paese. Massime stazionarie su Lazio, Toscana ed Umbria e nord est; in generale aumento altrove.

Venti:

Deboli variabili al nord; in prevalenza sud occidentali sul resto del paese, da moderati a forti sulle aree appenniniche e deboli altrove.

Mari:

Molto mosso mar Ligure; da poco mosso a mosso adriatico; mossi gli altri mari con moto ondoso in calo su canale di Sardegna e stretto di Sicilia.