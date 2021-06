È rimasto ucciso in una sparatoria la notte scorsa un bambini di dieci anni. È accaduto a New York, nel Queens.

Secondo quanto ha reso noto il dipartimento di polizia di New York, il piccolo stava entrando a casa insieme ad un uomo di 29 anni quando è stato aperto il fuoco contro di loro. Il bambino è stato colpito al petto ed è morto sul colpo, mentre l’uomo è rimasto ferito e non si ritiene che sia in pericolo di vita.