Morto bimbo di un anno: è caduto da un balcone al terzo piano di un palazzo

Ieri sera intorno alle 22 un bimbo di un anno è morto in provincia di Teramo, dopo essere precipitato dal balcone posto al terzo piano.

Tragedia in provincia di Teramo, un bimbo di un anno è morto dopo essere caduto dal balcone, in un’abitazione nella zona nord di Martinsicuro. Secondo una prima ricostruzione, il bimbo, figlio di una coppia di stranieri, è sfuggito all’attenzione dei genitori ed è precipitato dal balcone al terzo piano di un edificio.

Il piccolo è morto sul colpo. I soccorritori sono giunti immediatamente sul posto ma non hanno potuto fare nulla per lui, se non constatarne il decesso. I carabinieri di Alba Adriatica insieme ai colleghi del nucleo operativo e radiomobile stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica.