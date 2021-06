Covid, parla l’immunologa Azzari:«Vaccini attenuano preoccupazione per variante Delta»

L’immunologa Chiara Azzari dice la sua sulla variante Delta:«Tutto dipenderà da quanti vaccinati avremo nei mesi autunnali»

L’immunologa Chiara Azzari, in un’intervista rilasciata all’Adnkronos affronta il tema vaccini e varianti Covid. «Ogni variante nuova è sempre una preoccupazione, ma per quanto riguarda la Delta abbiamo già i dati che ci dimostrano come il vaccino che abbiamo fatto e stiamo facendo funzioni bene. Perciò abbiamo la tranquillità, se continuiamo a vaccinare a pieno ritmo, che saremmo coperti, come lo siamo stati contro la Alfa».

«La presenza della variante Delta sta crescendo nei giorni», prosegue la dottoressa, «ciò che possiamo immaginare, dunque, come è già successo con la variante inglese che ha soppiantato la precedente versione del virus, è che presto arrivi a sostituire tutte le altre. Quando c’è una variante più diffusiva fa presto a diventare prioritaria. È un fenomeno che conosciamo e ci aspettiamo».

«Dobbiamo continuare a vaccinare dunque, senza nessun rallentamento estivo. Perché solo con molte persone vaccinate possiamo aspettarci che non accada in questi mesi quello che è accaduto con la variante Alfa. Tutto dipenderà da quante persone saranno vaccinate quando arriveremo ai mesi autunnali. Se arriviamo all’autunno con la gran parte della popolazione vaccinata sicuramente la nostra preoccupazione sarà molto attenuata», chiosa Azzari.