Eurojackpot oggi venerdì 9 luglio estrazione numeri vincenti

Al via l’estrazione Eurojackpot, questa sera venerdì 9 luglio dopo le ore 20.00. Oggi scopriremo in tempo reale chi sarà il fortunato vincitore dell’estrazione settimanale, il montepremi sarà di 10 milioni di euro.

Eurojackpot è il primo gioco a jackpot al quale partecipano ben 115 Paesi europei e con un primo premio sempre milionario.

Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia: 115 i Paesi per conquistare un grande Jackpot in palio ogni venerdì.

eurojackpot, numeri vincenti stasera venerdì 9 – estrazione settimanale

QUANTO SI VINCE

Eurojackpot offre ben 12 categorie di vincita, dal 5+2 al 2+1, in base ai numeri ed Euronumeri che hai centrato con la tua giocata. Controlla nella tabella tutte le categorie disponibili e le probabilità di vincita.

15 gennaio – Vinto il Jackpot con un bel 5+2 da 90.000.000€: il premio è andato in Germania. I 5+1 da 1.146.823,90€ sono stati vinti in Germania (4), Danimarca (1), Svezia (1) e Rep. Ceca (1). I 5+0 da 94.948,40€ vanno in Germania (7), Finlandia (5), Polonia (1) e Ungheria (1).

CATEGORIA DI VINCITA PROBABILITÀ DI VINCITA 5+2 1:95.344.270 5+1 1:5.959.027 5+0 1:3.405.150 4+2 1:423.752 4+1 1:26.4155 4+0 1:15.274 3+2 1:9.631 2+2 1:672 3+1 1:602 3+0 1:344 1+2 1:1215 2+1 1:42

Come si gioca:

Giocare è semplicissimo: basta mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2€. Eurojackpot ti premia con ben 12 categorie di vincita, dal 5+2 al 2+1. Se fai 5+2 vinci il jackpot milionario europeo. Puoi giocare in ricevitoria e online. Eurojackpot è sempre milionario. Anche quando viene vinto, infatti, il jackpot riparte sempre da 10 MILIONI € e cresce sempre più velocemente ad ogni concorso.

Eurojackpot ti aspetta tutte le settimane, ogni venerdì alle 20.00 con una grande estrazione.

Di seguito i numeri vincenti della precedente estrazione, venerdì 2 luglio, nel caso te li fossi persi:

45 10 25 31 4 6

Ecco l’estrazione stasera eurojackpot

I numeri di questa sera, venerdì 9 luglio:

Combinazione vincente

Euronumero: