VinciCasa numeri vincenti oggi 1 agosto estrazione

Questa sera, sabato 31 alle 20.00, estrazione giornaliera del concorso VinciCasa. In tempo reale i numeri vincenti estratti che potrebbero far vincere una nuova casa. Esatto, perché la 165 esima casa è stata vinta con questo concorso, 1 agosto.

CASA DOLCE CASA: A SAN VALENTINO L’AMORE SI FESTEGGIA CON “CASA DOLCE CASA”

Quest’anno non c’è nulla di più romantico che regalare la possibilità di vincere una CASA + 200.000€ subito.

Dal 1° al 28 febbraio, convalidando una giocata a Quick Pick “Casa Dolce Casa”, riceverai le ricevute speciali a tema San Valentino. L’amore e la casa sono due temi da sempre vicinissimi, soggetti perfetti per canzoni, poesie e frasi scambiate tra innamorati di ogni epoca. Per questo, VinciCasa ti regala sulle ricevute di gioco, tante frasi d’amore perfette per un San Valentino indimenticabile.

Qual è il luogo che meglio rappresenta il sentimento più nobile, l’amore? La casa, ovviamente, oggetto del desiderio di tanti e che, grazie a VinciCasa, oltre a 150 vincitori lo hanno già realizzato.

Qualunque sia il tuo sogno di casa, hai la possibilità di vincerla ogni sera, alle 20. Come? Ti basta acquistare una giocata VinciCasa al costo di 2€ in Ricevitoria, online o da App.

In arrivo le nuove schedine:

C’è un modo ancora più semplice di giocare e vincere una casa. Un modo veloce, facile e per tutti. Infatti, anche senza scegliere i tuoi 5 numeri fortunati, puoi tentare la sorte giocando una delle tante schede precompilate VinciCasa.

I numeri in gioco sono già evidenziati sulla scheda, devi solo consegnare quella che preferisci al tuo Ricevitore di fiducia per convalidarla a soli 2€.

Ma c’è di più: indovinando 5 numeri su 40, oltre a poter scegliere di acquistare una o più case, ti aggiudicheresti la somma di 200.000€ subito disponibili.

Inoltre, se sarai il fortunato vincitore, la casa la sceglierai tu, ovunque vuoi, in tutta Italia e avrai fino a 2 anni a disposizione per cercarla. Ogni giorno potrebbe essere quello giusto per vincere la casa dei tuoi desideri.

VERIFICA QUANTO SI VINCE (fonte VinciCasa)

Quanto si vince? Non potrebbe essere più semplice:

Con VinciCasa, vinci un premio se indovini 5, 4, 3 o 2 numeri della combinazione vincente.

Centrando 5 numeri, vinci un premio da 500.000€, di cui 200.000€ in denaro e la parte restante per l’acquisto di una o più case da scegliere in tutta Italia.

Verifica nella tabella seguente tutte le categorie di vincita e le relative probabilità: con VinciCasa hai 4 probabilità su 9 di vincere almeno un premio.

CATEGORIA DI VINCITA (NUMERI ESATTI) PROBABILITÀ DI VINCITA VINCITE* 5 1 su 658.008 0€ 4 1 su 4.760 € 3 1 su 433 € 2 1 su 40 €

La differenza rispetto ad altre lotterie consiste nel fatto che vincendo il premio di prima categoria (del valore di 500.000 euro) soltanto il 40 per cento di esso viene corrisposto in denaro, mentre l’altro 60 per cento dovrà essere necessariamente investito nell’acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano. Oltre al premio di prima categoria il VinciCasa offre anche altri premi per chi indovina 4, 3 o 2 numeri.

Nel caso te la fossi persa ecco i numeri vincenti della precedente estrazione, ieri venerdì 30

21 24 27 37 40 Montepremi 58.078,80 € Quote VinciCasa N. VINCITE CATEGORIA EURO nessuna Punti 5 0,00 € 8 Punti 4 297,66 € 318 Punti 3 26,48 € 3.784 Punti 2 3,06 €

Ecco l’estrazione dei numeri di stasera 1 agosto :

Estrazione di stasera. Combinazione vincente

