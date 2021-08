Estrazione SiVinceTutto 18 agosto : numeri vincenti

SiVinceTutto, questa sera in diretta con noi i numeri vincenti dell’estrazione settimanale. Oggi, mercoledì 16 giugno, alle ore 20.00 scopriremo insieme i numeri fortunati di questa settimana che potrebbero rendere uno di voi un fortunato vincitore. Ad oggi sono stati vinti ben 82.585.703€. Vuoi essere il prossimo?

Un fortunato giocatore è riuscito ad indovinare tutti e 6 i numeri estratti, portandosi a casa ben 48,913,87 euro. L’estrazione era quella di mercoledì 17 febbraio

Come si gioca?

Semplice, scegli almeno 12 numeri su 90, sempre al prezzo di 5€.

Tutto il montepremi del concorso viene distribuito in una sera: quella dell’estrazione.

SiVinceTutto 16 giugno: infatti, proprio da settembre, in tutti i Punti di Vendita Sisal, saranno disponibili le nuove schede di gioco.

Con il cambio di stagione, SiVinceTutto presenta una grande novità: le classiche schede precompilate si vestono di nuovo. Nuova grafica, nuova forma ma stessa formula di gioco.

La meccanica di gioco resta sempre uguale: 12 numeri da giocare e 6 da indovinare.

Dal lancio del gioco fino ad oggi, SiVinceTutto ha già premiato molti giocatori e distribuito vincite in tutta Italia per oltre 63 milioni di Euro. Con SiVinceTutto il montepremi viene assegnato in un’unica sera: si vince con 6 ma anche con 5,4,3 e 2 punti perché, in assenza di 6, il montepremi viene distribuito fra le altre categorie di gioco.

L’estrazione è ogni mercoledì e bastano 5€ per una giocata.

Prosegui per scoprire l’estrazione SiVinceTutto 18 agosto

QUANTO SI VINCE

Con SiVinceTutto giochi ben 12 numeri invece dei soliti 6. Quindi raddoppiano i numeri in gioco e puoi vincere più spesso.

Vinci indovinando 6, 5, 4, 3 e anche 2 numeri della combinazione estratta. Con ben 12 numeri in gioco la probabilità di vincere almeno un premio è 1 su 6.

PUNTI PROBABILITÀ DI VINCITA 6 1 su 673.825 5 1 su 10.079 4 1 su 419 3 1 su 37 2 1 su 7

Ti sei perso l’estrazione precedente, mercoledì 11 agosto? Ecco i numeri:

17 37 57 71 88 90

Di seguito, invece, l’estrazione SiVinceTutto di oggi 18 agosto :