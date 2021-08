Superenalotto estrazione oggi 21 agosto VIDEO

Superenalotto, questa sera alle 20.00 scopriremo l’estrazione vincente di oggi, sabato 21 agosto. Rimani connesso con noi per essere sempre informato sulle ultime novità e per scoprire i prossimi vincitori di oggi. Vuoi essere uno di loro? Continua a leggere per scoprire come. Il montepremi di oggi è 70.500.000€.

In palio 100 premi garantiti da 100.000€ dal 19 dicembre 2020.

Anche quest’anno sarà possibile partecipare al gioco del Natale dedicato al superenalotto: torna infatti uno dei giochi più popolari e apprezzati del lotto dagli appassionati: il Natale 100×100.

Lo speciale concorso del Superenalotto, che viene proposto per il terzo anno consecutivo in occasione delle festività natalizie, mette in palio 100 premi garantiti da 100.000€. L’edizione del 2021 avverrà contestualmente all’estrazione 134 del Superenalotto di sabato 115 dicembre .

Sarà possibile convalidare le proprie schedine per partecipare al concorso a partire dal 14 novembre 2020 in ogni ricevitoria. Basta infatti convalidare una o più schedine per Superenalotto, includendo il numero Superstar (solo le giocate con Superstar potranno partecipare), valide per l’estrazione di sabato 115 dicembre 2021. Ciascuna di tali giocate avrà stampato un codice alfanumerico, ovvero il codice di partecipazione al concorso.

Verifica dei codici vincenti

Per conoscere i risultati di Natale 100×100 e dunque i 100 codici vincenti del concorso sarà sufficiente visitare questa pagina oppure quella dedicata all’estrazione del 115 dicembre 2021. I codici vincenti verranno pubblicati non appena disponibili, solitamente non prima delle ore 22 del giorno dell’estrazione.

Dunque una ulteriore chance di vincita per i tanti appassionati di Superenalotto che, ricordiamo, è costantemente tra le lotterie con i premi più ricchi al mondo.

L’anno scorso il concorso di Natale fece festeggiare tutta Italia. Le regioni più fortunate risultarono la Lombardia, dove furono vinti ben 15 premi, seguita da Lazio ed Emilia Romagna con 7 vincite e da Puglia e Campania con 6.

Estrazione eccezionale Superenalotto oggi 21 agosto

“Natale 100×100” è il nuovo concorso abbinato al Superenalotto dedicato al Natale; nello specifico il 21 Dicembre ci saranno in palio 100 premi garantiti da 100.000€.

Ci si può iscrivere già da adesso fino al weekend che precede il Natale! Per partecipe al concorso natalizio occorre solo giocare una schedina con Superstar per il 21 Dicembre, ricevendo così un codice sulla ricevuta.

Se il codice stampato sulla propria schedina risulta uno dei vincenti ci si aggiudicherà il premio di 100.000 €.

I codici vincenti saranno visibili sul nostro sito, nelle pagine dei risultati delle estrazioni interessate, e pubblicato il 21 Dicembre.

Prosegui per leggere i numeri vincenti di oggi: superenalotto 21 agosto

SuperEnalotto, vinti 156mln a Montappone (Fm), primo jackpot del 2021: il sei al Superenalotto che ha fruttato all’anonimo giocatore di Montappone (Fm) oltre 156 milioni di euro è stato centrato con una schedina da 2 euro. Quella di sabato 29 è la prima vincita con sei punti del 2021.

Estrazione SuperEnalotto, i numeri di oggi sabato 21

SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI

Numeri estratti:

Numero

Superstar:

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 21 agosto, non ci sono stati 5+.

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e7 al 10eLotto serale fino alle 19:30.

