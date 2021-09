Levante è in dolce attesa: “Ti darò il mondo” │ Chi è il compagno della cantante

Grande sorpresa per i fan di Levante: la cantante è incinta del suo primo figlio e ha voluto comunicarlo a tutti tramite un dolcissimo post su Instagram. Ecco chi è il compagno dell’artista di origini siciliane.

Classe 1987, Levante – all’anagrafe Claudia Lagona – è una delle cantautrici più amate della scena musicale nazionale. Con all’attivo quattro album di grandissimo successo, l’artista ha appena concluso un tour che l’ha portata in giro per l’Italia nel corso dell’ultima estate. E, proprio in questo periodo, Levante ha scoperto di essere incinta, ma ha deciso di tenere il segreto fino a qualche ora fa.

Attraverso un lungo post su Instagram in cui ha raccontato gli ultimi cinque mesi con una nuova vita in grembo, Levante ha rivelato ai suoi numerosissimi fan – quasi 900mila solo sui social – di essere in dolce attesa. Legata al compagno Pietro Palumbo che le è accanto da due anni, Claudia Lagona ha deciso di ampliare la famiglia e diventare mamma per la prima volta.

Levante, il dolce post dedicato alla figlia

“Giugno è iniziato nel caos, così ti sei buttata a capofitto nella presentazione di ‘E questo cuore non mente’ che ti ha portata in giro per l’Italia, negli studi televisivi, nelle radio, nelle case della gente che ha avuto il desiderio di ascoltare (e leggere) questa storia”.

Inizia così il lungo post di Levante che, ripercorrendo i suoi ultimi cinque mesi, racconta ai suoi fan come ha vissuto un periodo così intenso consapevole di essere incinta.

“E’ arrivata l’estate nel mezzo di uno spavento gigantesco, la voce che manca, le corde vocali e le cisti congenite, la foniatria e la logopedia tutta (a quattro giorni dall’inizio dei live) – si legge ancora su Instagram – . Nessuna paura: è iniziato il tour ed è avvenuta la magia. Hai attraversato l’Italia e non c’è stato palco che ti abbia mai fermata, a saltare sorretta da altezze vertiginose, tra chitarre e tastiere, batterie e bassi, a danzare col filo del microfono, a tratti nastro della ginnastica ritmica, a volte lazo per catturare le emozioni da lanciare al pubblico”.

Trascorsi luglio e agosto tra il caldo torrido e gli impegni musicali, quindi, Levante ha portato avanti la gravidanza continuando a tenere il segreto (almeno per il suo pubblico).

Poi ci sono stati “le foto, le pose, i set fotografici, le collaborazioni, Carmen e la sua arena” e, alla fine, il tour si è concluso con l’inizio di settembre.

“Da lì che te ne pare della vita? – ha concluso Levante con una domanda rivolta direttamente alla sua bimba – .Perché tutto questo lo hai fatto in soli cinque mesi rannicchiata nel mio ventre, ma quando verrai alla luce io ti darò il mondo”.

In pochi secondi, il lungo post in cui la cantante ha svelato di essere incinta, ha raggiunto più di 150mila like e sono stati tantissimi i colleghi che le hanno inviato messaggi di auguri.

Leggi anche–>Levante ha continuo bisogno di affetto | Debilitata dalla quarantena torna con Sirene

Leggi anche–>Levante chi è Claudia Lagona | carriera | vita privata della cantautrice

Levante, chi è il compagno della cantante

Della vita privata di Levante si è sempre saputo molto poco. Dopo il matrimonio celebrato nel 2015 e terminato due anni più tardi con Simone Cogo, dj e polistrumentista dei The Bloody Beetroots, la cantante ha avuto una lunga e chiacchierata relazione con il collega Diodato.

I due, poi, si sono detti addio nel 2019 e, in concomitanza con la partecipazione di entrambi a Sanremo 2020, Levante annunciò di essere felicemente fidanzata con un uomo sconosciuto al mondo dello spettacolo.

Lui è Pietro Palumbo, avvocato siciliano, che Levante ha conosciuto per pura casualità. “È stato un grandissimo colpo di fortuna. Quella sera ero arrabbiatissima e un amico mi propose di uscire a mangiare – ha raccontato lei in una intervista – . Poi ritrattò, si era scordato di una cena di compleanno”.

“E lì mi sono trovata a tavola con questo dio siciliano, di una bellezza non comune. Ma la sua bellezza è quasi trascurabile rispetto all’animo che ha – ha spiegato Levante – . Purtroppo dice arancina e non arancino… Siamo agli opposti, lui è di Palermo! Il dialetto? Pietro lo parla molto male, perché in casa non lo usavano. Mio papà invece ci parlava in dialetto, ma voleva che rispondessimo in italiano”.

Lei e Pietro, dunque, diventeranno tra qualche mese genitori di una bimba il cui nome – pare – non sia stato ancora scelto.